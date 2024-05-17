Hakikati buldum diyenler,
Bulduğunu zannedenler,
Yarı yolda kalanlar,
Söyleyin bana: “Bulduğunuzdan emin misiniz?”
***
Bulunan şey, sakın tatlı bir rüyâ olmasın,
Aldatıcılar sizi Allah adıyla aldatmasın,
Başınızdakiler sizi mışıl mışıl uyutmasın,
Söyleyin bana: “Aldatılmadığınızdan emin misiniz?”
***
Aklınız dumura uğratılmışsa,
İrâdeniz elinizden alınmışsa,
Duygularınız çalınmışsa,
Söyleyin bana: “Aklınızın başınızda olduğundan emin misiniz?”
***
Gittiğiniz yol, yol değilse,
Hallâc-ı Mansûr gibi “Ene’l Hakk” denilirse,
İbni Arabî “Vahdet-i Vücûd”u zikrederse,
Söyleyin bana: “Yolunuzun Sırât-ı Müstakîm olduğundan emin misiniz?”
***
Allah, Rasûl’üne “Kum fe enzir!” derken,
Muhataplar, uyaranları “aforoz” ederken,
Vahdeti terk edip fırka fırka olurken,
Söyleyin bana: “Siz gerçekten mü’min misiniz?”
***
Diliniz, “Allah ne güzel vekildir” derken,
Allah’ı bırakıp aracıları vekil edinirken,
Kılavuzlarınız câhil-i cühelâdan oluşurken,
Söyleyin bana: “Siz gerçekten inancınızda samimi misiniz?”
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.