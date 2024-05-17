Ha­ki­ka­ti bul­dum di­yen­ler,

Bul­du­ğu­nu zan­ne­den­ler,

Yarı yolda ka­lan­lar,

Söy­le­yin bana: “Bul­du­ğu­nuz­dan emin mi­si­niz?”

***

Bu­lu­nan şey, sakın tatlı bir rüyâ ol­ma­sın,

Al­da­tı­cı­lar sizi Allah adıy­la al­dat­ma­sın,

Ba­şı­nız­da­ki­ler sizi mışıl mışıl uyut­ma­sın,

Söy­le­yin bana: “Al­da­tıl­ma­dı­ğı­nız­dan emin mi­si­niz?”

***

Ak­lı­nız du­mu­ra uğ­ra­tıl­mış­sa,

İrâ­de­niz eli­niz­den alın­mış­sa,

Duy­gu­la­rı­nız ça­lın­mış­sa,

Söy­le­yin bana: “Ak­lı­nı­zın ba­şı­nız­da ol­du­ğun­dan emin mi­si­niz?”

***

Git­ti­ği­niz yol, yol de­ğil­se,

Hal­lâc-ı Man­sûr gibi “Ene’l Hakk” de­ni­lir­se,

İbni Arabî “Vah­det-i Vücûd”u zik­re­der­se,

Söy­le­yin bana: “Yo­lu­nu­zun Sı­rât-ı Müs­ta­kîm ol­du­ğun­dan emin mi­si­niz?”

***

Allah, Rasûl’üne “Kum fe enzir!” der­ken,

Mu­ha­tap­lar, uya­ran­la­rı “afo­roz” eder­ken,

Vah­de­ti terk edip fırka fırka olur­ken,

Söy­le­yin bana: “Siz ger­çek­ten mü’min mi­si­niz?”

***

Di­li­niz, “Allah ne güzel ve­kil­dir” der­ken,

Allah’ı bı­ra­kıp ara­cı­la­rı vekil edi­nir­ken,

Kı­la­vuz­la­rı­nız câ­hil-i cü­he­lâ­dan olu­şur­ken,

Söy­le­yin bana: “Siz ger­çek­ten inan­cı­nız­da sa­mi­mi mi­si­niz?”



