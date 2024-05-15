SE­VEN­LE­RE SELAM OLSUN

Âşık Cemal Di­va­ni'nin GELDİM isim­li şi­iri­ne na­zi­re

Sevda di­ya­rın­da ma­şuk­la bir gün

Otur­muş da gel­miş Cemal Di­va­ni

Uy­ku­su var diye gü­ne­şi bugün

Ya­tır­mış da gel­miş Cemal Di­va­ni

Gün­düz hayâl, gece düş­ler an­be­an

Siz söy­le­yin da­ya­nır mı buna can

Boş git­me­mek için canı ar­ma­ğan

Gö­tür­müş de gel­miş Cemal Di­va­ni

Nem du­va­rı yıkar zulüm dev­le­ti

Ada­let­ten yana imiş ni­ye­ti

Ta­cir­li­ğe öze­nin­ce ser­ve­ti

Ba­tır­mış da gel­miş Cemal Di­va­ni

Akıl al­ma­yın­ca olup bi­te­ni

Ne ge­le­ni anlar ne de gi­de­ni

Dış­tan donup, içten yanıp tü­te­ni

Ge­tir­miş de gel­miş Cemal Di­va­ni

Us­ta­sın­dan ses ge­lin­ce bir ara

Çıkıp gel­miş bak­mış bir Gö­zü­ra­ra

Aklı baş­tan git­miş bir nazlı yâre

Yi­tir­miş­te gel­miş Cemal Di­va­ni