SEVENLERE SELAM OLSUN
Âşık Cemal Divani'nin GELDİM isimli şiirine nazire
Sevda diyarında maşukla bir gün
Oturmuş da gelmiş Cemal Divani
Uykusu var diye güneşi bugün
Yatırmış da gelmiş Cemal Divani
Gündüz hayâl, gece düşler anbean
Siz söyleyin dayanır mı buna can
Boş gitmemek için canı armağan
Götürmüş de gelmiş Cemal Divani
Nem duvarı yıkar zulüm devleti
Adaletten yana imiş niyeti
Tacirliğe özenince serveti
Batırmış da gelmiş Cemal Divani
Akıl almayınca olup biteni
Ne geleni anlar ne de gideni
Dıştan donup, içten yanıp tüteni
Getirmiş de gelmiş Cemal Divani
Ustasından ses gelince bir ara
Çıkıp gelmiş bakmış bir Gözürara
Aklı baştan gitmiş bir nazlı yâre
Yitirmişte gelmiş Cemal Divani
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.