Makale Yazısı-

SEVEN­LE­RE SELAM OLSUN
Mehmet Gözükara

Mehmet Gözükara

SE­VEN­LE­RE SELAM OLSUN
Âşık Cemal Di­va­ni'nin GELDİM isim­li şi­iri­ne na­zi­re

Sevda di­ya­rın­da ma­şuk­la bir gün
Otur­muş da gel­miş Cemal Di­va­ni
Uy­ku­su var diye gü­ne­şi bugün
Ya­tır­mış da gel­miş Cemal Di­va­ni

Gün­düz hayâl, gece düş­ler an­be­an
Siz söy­le­yin da­ya­nır mı buna can
Boş git­me­mek için canı ar­ma­ğan
Gö­tür­müş de gel­miş Cemal Di­va­ni

Nem du­va­rı yıkar zulüm dev­le­ti
Ada­let­ten yana imiş ni­ye­ti
Ta­cir­li­ğe öze­nin­ce ser­ve­ti
Ba­tır­mış da gel­miş Cemal Di­va­ni

Akıl al­ma­yın­ca olup bi­te­ni
Ne ge­le­ni anlar ne de gi­de­ni
Dış­tan donup, içten yanıp tü­te­ni
Ge­tir­miş de gel­miş Cemal Di­va­ni

Us­ta­sın­dan ses ge­lin­ce bir ara
Çıkıp gel­miş bak­mış bir Gö­zü­ra­ra
Aklı baş­tan git­miş bir nazlı yâre
Yi­tir­miş­te gel­miş Cemal Di­va­ni

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