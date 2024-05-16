SENİ SEVDİĞİME / PİŞMAN DEĞİLİM

Yâr sensizlik benim, canıma yetti
Ayrılığa artık, yok ki mehilim
Nefes alıp vereni, yaşıyor sanma
Seni sevdiğime, pişman değilim
Ben aşkın ağını, seninle ördüm
Dünyaya gelince, tek yâri gördüm
Hasretin içine, kederi dürdüm
Seni sevdiğime, pişman değilim
Senin sevdan gerçek, gerisi yalan
Bakıver elime, nedir ki kalan
Yokluğun gönlümde, en büyük talan
Seni sevdiğine, pişman değilim
Tekrar geliversem, ey hayat sana
Seni sevmeyen ben, ebedi yana
Aşkın beni aldı, geçti tüm kana
Seni sevdiğime, pişman değilim
Sesin yüreğime, büyük hediye
Göremeyen kördür, yoksa ne diye
Dokunmam yar sana, bana tediye
Seni sevdiğime, pişman değilim
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.