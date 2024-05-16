SENİ SEVDİĞİME / PİŞMAN DEĞİLİM

Yâr sen­siz­lik benim, ca­nı­ma yetti

Ay­rı­lı­ğa artık, yok ki me­hi­lim

Nefes alıp ve­re­ni, ya­şı­yor sanma

Seni sev­di­ği­me, piş­man de­ği­lim

Ben aşkın ağını, se­nin­le ördüm

Dün­ya­ya ge­lin­ce, tek yâri gör­düm

Has­re­tin içine, ke­de­ri dür­düm

Seni sev­di­ği­me, piş­man de­ği­lim

Senin sev­dan ger­çek, ge­ri­si yalan

Ba­kı­ver elime, nedir ki kalan

Yok­lu­ğun gön­lüm­de, en büyük talan

Seni sev­di­ği­ne, piş­man de­ği­lim

Tek­rar ge­li­ver­sem, ey hayat sana

Seni sev­me­yen ben, ebedi yana

Aşkın beni aldı, geçti tüm kana

Seni sev­di­ği­me, piş­man de­ği­lim

Sesin yü­re­ği­me, büyük he­di­ye

Gö­re­me­yen kör­dür, yoksa ne diye

Do­kun­mam yar sana, bana te­di­ye

Seni sev­di­ği­me, piş­man de­ği­lim