Makale Yazısı-

HAL­LER KÖTÜ
Can Uğur

Can Uğur

Ne hal­le­re gel­din dünya
Geç­miş­ten bu­gü­ne doğru
Dön bir kezde şu ar­ka­na
Şöyle bir bak düne doğru

Baba ev­la­dın cel­la­tı
Evlat onun mu­sal­la­tı
Koptu bu vic­dan ha­la­tı
Gider bu ne yöne doğru

Duy­gu­la­rı nere sal­dık
Düş­man değil dosta dal­dık
Nef­re­ti ateş­ler olduk
Gi­di­yo­ruz kine doğru

Öğ­ren­me­nin bir mek­te­bi
Her­hal var­dır bir se­be­bi
Yan­lış bi­lin­di­ği gibi
Doğru elbet yine doğru

Var iken ha­ram­dan kaç­mak
Moda oldu göbek açmak
Kolay Ce­hen­ne­me uçmak
İner­ler di­bi­ne doğru

Zen­gin des­te­ler pa­ra­dan
Fakir çı­ka­maz sı­ra­dan
Ekmek, simit on li­ra­dan
Et yol aldı bine doğru

Bölme çı­ kar­ma­yı çırp­tı
Bir top­la­dı geri kırp­tı
Sis­tem­ler ra­ka­mı çarp­tı
Gö­tü­rür bir fene doğru

Can uğur bu say­fa­yı ört
Şey­tan cinle eder flört
Tarih iki­bin yirmi dört
Mayıs ayı sene doğru

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Yazar Can Uğur - Mesaj Gönder

# dünya, kar
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