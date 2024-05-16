Ne hal­le­re gel­din dünya

Geç­miş­ten bu­gü­ne doğru

Dön bir kezde şu ar­ka­na

Şöyle bir bak düne doğru

Baba ev­la­dın cel­la­tı

Evlat onun mu­sal­la­tı

Koptu bu vic­dan ha­la­tı

Gider bu ne yöne doğru

Duy­gu­la­rı nere sal­dık

Düş­man değil dosta dal­dık

Nef­re­ti ateş­ler olduk

Gi­di­yo­ruz kine doğru

Öğ­ren­me­nin bir mek­te­bi

Her­hal var­dır bir se­be­bi

Yan­lış bi­lin­di­ği gibi

Doğru elbet yine doğru

Var iken ha­ram­dan kaç­mak

Moda oldu göbek açmak

Kolay Ce­hen­ne­me uçmak

İner­ler di­bi­ne doğru

Zen­gin des­te­ler pa­ra­dan

Fakir çı­ka­maz sı­ra­dan

Ekmek, simit on li­ra­dan

Et yol aldı bine doğru

Bölme çı­ kar­ma­yı çırp­tı

Bir top­la­dı geri kırp­tı

Sis­tem­ler ra­ka­mı çarp­tı

Gö­tü­rür bir fene doğru

Can uğur bu say­fa­yı ört

Şey­tan cinle eder flört

Tarih iki­bin yirmi dört

Mayıs ayı sene doğru