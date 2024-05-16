Ne hallere geldin dünya
Geçmişten bugüne doğru
Dön bir kezde şu arkana
Şöyle bir bak düne doğru
Baba evladın cellatı
Evlat onun musallatı
Koptu bu vicdan halatı
Gider bu ne yöne doğru
Duyguları nere saldık
Düşman değil dosta daldık
Nefreti ateşler olduk
Gidiyoruz kine doğru
Öğrenmenin bir mektebi
Herhal vardır bir sebebi
Yanlış bilindiği gibi
Doğru elbet yine doğru
Var iken haramdan kaçmak
Moda oldu göbek açmak
Kolay Cehenneme uçmak
İnerler dibine doğru
Zengin desteler paradan
Fakir çıkamaz sıradan
Ekmek, simit on liradan
Et yol aldı bine doğru
Bölme çı karmayı çırptı
Bir topladı geri kırptı
Sistemler rakamı çarptı
Götürür bir fene doğru
Can uğur bu sayfayı ört
Şeytan cinle eder flört
Tarih ikibin yirmi dört
Mayıs ayı sene doğru
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.