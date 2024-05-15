Göz­le­ri­me baka baka,

Vurma beni ne olur­sun.

Ta­ka­tim yok yapma şaka,

Yorma beni ne olur­sun.

Kâh ko­nuş­tum, kâh lal oldum,

Yok, ol dedin bak kay­bol­dum,

Belki dön­mem, say ki öldüm,

Sorma beni ne olur­sun.

Oku­ma­sam ya­za­mam ben,

Yaşım geçti aza­mam ben,

Dosta kuyu ka­za­mam ben,

Kurma beni ne olur­sun.

Sağ gözün yok sola hayrı,

Dert­le­ri var ayrı ayrı,

Yeter artık bun­dan gayrı,

Kırma beni ne olur­sun.

Adım atsan bana doğru,

Ko­şar­dım ben sana doğru.

Sen­siz­lik­ten yana doğru,

Sürme beni ne olur­sun.

Mahir dokun gö­nül­le­re,

Dert­li dert­li vur tel­le­re,

Da­ya­na­mam yâd el­le­re,

Verme beni ne olur­sun.