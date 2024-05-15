Makale Yazısı-

BELLİ
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek

Basın yayın yazar çizer tın etmez,
Has­ta­yı yaş­lı­yı zi­ya­ret etmez,
Sanat spor soh­bet ho­şu­na git­mez,
Boruk bü­yü­dü­ğü bo­yun­dan belli.

So­rum­lu­luk zayıf, sınır ta­nı­maz,
Gönül başka yerde, hakkı ona­maz,
Deve kuşu kendi halin kı­na­maz,
Moruk bü­yü­dü­ğü oyun­dan belli.

Kabul etmez hak­tan gelen zah­me­ti,
Hu­zur­suz me­kan­da arar him­me­ti,
Ne de olsa ahir zaman üm­me­ti,
Koruk bü­yü­dü­ğü su­yun­dan belli.

Çok az olur soh­bet­le­re il­gi­si,
Gü­nah­la­rı sil­mez gönül sil­gi­si,
Bid'ad ve hu­ra­fe inanç bil­gi­si,
Çorak bü­yü­dü­ğü hu­yun­dan belli.

Ara­yıp dur­du­ğu saklı hö­yük­te,
Dü­şe­ce­ğin bil­mez gezer sü­yük­te,
Bence suçun çoğu başta bü­yük­te,
Sırık bü­yü­dü­ğü so­yun­dan belli.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Yemliha Gürlek - Mesaj Gönder

# spor
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL