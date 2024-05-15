Basın yayın yazar çizer tın etmez,

Has­ta­yı yaş­lı­yı zi­ya­ret etmez,

Sanat spor soh­bet ho­şu­na git­mez,

Boruk bü­yü­dü­ğü bo­yun­dan belli.

So­rum­lu­luk zayıf, sınır ta­nı­maz,

Gönül başka yerde, hakkı ona­maz,

Deve kuşu kendi halin kı­na­maz,

Moruk bü­yü­dü­ğü oyun­dan belli.

Kabul etmez hak­tan gelen zah­me­ti,

Hu­zur­suz me­kan­da arar him­me­ti,

Ne de olsa ahir zaman üm­me­ti,

Koruk bü­yü­dü­ğü su­yun­dan belli.

Çok az olur soh­bet­le­re il­gi­si,

Gü­nah­la­rı sil­mez gönül sil­gi­si,

Bid'ad ve hu­ra­fe inanç bil­gi­si,

Çorak bü­yü­dü­ğü hu­yun­dan belli.

Ara­yıp dur­du­ğu saklı hö­yük­te,

Dü­şe­ce­ğin bil­mez gezer sü­yük­te,

Bence suçun çoğu başta bü­yük­te,

Sırık bü­yü­dü­ğü so­yun­dan belli.