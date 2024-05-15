Basın yayın yazar çizer tın etmez,
Hastayı yaşlıyı ziyaret etmez,
Sanat spor sohbet hoşuna gitmez,
Boruk büyüdüğü boyundan belli.
Sorumluluk zayıf, sınır tanımaz,
Gönül başka yerde, hakkı onamaz,
Deve kuşu kendi halin kınamaz,
Moruk büyüdüğü oyundan belli.
Kabul etmez haktan gelen zahmeti,
Huzursuz mekanda arar himmeti,
Ne de olsa ahir zaman ümmeti,
Koruk büyüdüğü suyundan belli.
Çok az olur sohbetlere ilgisi,
Günahları silmez gönül silgisi,
Bid'ad ve hurafe inanç bilgisi,
Çorak büyüdüğü huyundan belli.
Arayıp durduğu saklı höyükte,
Düşeceğin bilmez gezer süyükte,
Bence suçun çoğu başta büyükte,
Sırık büyüdüğü soyundan belli.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.