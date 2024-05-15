Varsa malın paran senden iyi yok
Çoğalır dostların “bey” derler sana
Varlığına itibar eden kul çok
Biraz fakirleşsen “hey” derler sana
Kral gibi sever, överler seni
Yokluğu gösterme, döverler seni
Toplumun içinde, söverler seni
İsmin unuturlar “şey” derler sana
Tozpembe hayatı, varı severler
İlgisiz kalırsan, yarı severler
Zararı istemez, kârı severler
Şurdan söyleyiver “çay” derler sana
Girdiğin mecliste, yok ise paran
Candan dostlar ile açılır aran
Olmaz vallahi de hatırın soran
Birazcık öteye “kay” derler sana
Fikrini anlatsan ortalık yerde
Gözüne çekerler bir kara perde
Düşürürler seni bitmeyen derde
Olmaz bu fikrinden “cay” derler sana
CEREN kardeşin de, el olur gider
Onlarda tanımaz valide, peder
Başına yığılır olanca keder
Hani n’oldu bizim “pay” derler sana.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.