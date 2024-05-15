Varsa malın paran sen­den iyi yok

Ço­ğa­lır dost­la­rın “bey” der­ler sana

Var­lı­ğı­na iti­bar eden kul çok

Biraz fa­kir­leş­sen “hey” der­ler sana

Kral gibi sever, över­ler seni

Yok­lu­ğu gös­ter­me, dö­ver­ler seni

Top­lu­mun için­de, sö­ver­ler seni

İsmin unu­tur­lar “şey” der­ler sana

Toz­pem­be ha­ya­tı, varı se­ver­ler

İlgi­siz ka­lır­san, yarı se­ver­ler

Za­ra­rı is­te­mez, kârı se­ver­ler

Şur­dan söy­le­yi­ver “çay” der­ler sana

Gir­di­ğin mec­lis­te, yok ise paran

Can­dan dost­lar ile açı­lır aran

Olmaz val­la­hi de ha­tı­rın soran

Bi­raz­cık öteye “kay” der­ler sana

Fik­ri­ni an­lat­san or­ta­lık yerde

Gö­zü­ne çe­ker­ler bir kara perde

Dü­şü­rür­ler seni bit­me­yen derde

Olmaz bu fik­rin­den “cay” der­ler sana

CEREN kar­de­şin de, el olur gider

On­lar­da ta­nı­maz va­li­de, peder

Ba­şı­na yı­ğı­lır olan­ca keder

Hani n’oldu bizim “pay” der­ler sana.