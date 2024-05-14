SESİMİ DUYAN VAR MI?

Çığlık seslerine mi uyandım şiddetli sarsılmaya mı bilmiyorum. Yerimden kalkamadım yorganı başıma geçirdim üzerime düşen ağırlık nefesimi kesti. O gürültü de tek duyduğum annemin ‘ korkma’ demesiydi. Gözlerimi sıkıca kapattım. Ağlama sesleri ve çığlıklardan başka bir şey duymuyordum. Her yerim ağrımaya başladı anneme üzerimden kalk bile demedim giderse ben tek kalırım diye. Anne dedim kısık sesimle ses gelmedi bir daha bu kez biraz daha yüksek sesle anneme seslendim, yine ses gelmedi. Bekledim onun beni çağırmasını nasılsa yanımda şimdi bana ses verir dedim. Bekledim…

-Kaderim iyi misin? Ben yanındayım bizi kurtaracaklar ve sana sıkı sıkı sarılacağım.

-Anne babamla ağabeyim nerde?

-Baban ağabeyinin yanında onlarda iyi merak etme. Seni çok seviyorum..

-Bende seni seviyorum anneciğim…

Ne kadar geçti bilmiyorum, nefes almakta da zorluk çekmeye başladım. Anne kalk üzerimden ağrıdı her yerim dedim. Ses vermedi, elimi yorgandan çıkarmaya uğraştım ve bir an annemin eline değdi elim, nasıl sevindim çok şükür annem yanımda dedim ama annem üzerimde değil yanımdaydı. Başımı kaldırmak istedim başaramadım. Üzerimde ki ağırlık gittikçe artıyordu sanki. Annemin elini tutamadım üzerine koydum elimi. “Çok soğuktu üşümüşsün” dedim cevap beklemeden nasılsa beraber yatıyoruz birazdan sabah olacak ve beraber uyanacağız.

Uykuya dalıyorum yine, ne kadar uyudum bilmiyorum yine karanlık ve çok soğuk kımıldayamıyorum bir türlü, demek ki rüyam hala bitmedi ancak rüyalarda böyle olur diyorum içimden. Şimdi uyanacağım annemin çağırıp onu öpüp yanımda yatmasını isteyeceğim. Ama bu rüya bitmiyor…

Küçük bir ışık vuruyor odaya ama betondan başka bir şey görmüyorum. Ağlıyorum hıçkırarak” neler oluyor uyanmak istiyorum artık” diyorum . Ama zaten uyanığım annem yanımda ama kalkmıyor çok üşüyorum çok susadım, annem yanımda ama babam ve abim nerede onlar da gelmiyor yanımıza bu kabus bitsin artık derken bir ses ….

Sesimi duyan var mı?

Ben duyuyorum ama sesimi çıkaramıyorum, duyuyorum diyemiyorum ve yine o ses sesimi duyan var mı?

Konuşamıyorum ki iradesiz ağlamaya başlıyorum .’ hıçkırık sesi duydum ‘ diyor birisi , ‘ birazdan yanına geleceğim, korkma‘

İliklerime kadar yaşarken korkuyu nasıl yapacağım ki bunu..

Toz kokusu geliyor burnuma, elim annemin elinin üzerinde bekliyorum.

İsmin ne diyor ?

“ Kader” diyorum , kaç yaşındasın kader diyor , 12 yaşındayım. Annem yabancılarla konuşmamı istemezdi ama annem yanımda diyorum içimden.

Birden temiz hava vuruyor yüzüme ürperiyorum sonra bir ışık, ışığı görüyor musun diyor o ses, evet diyorum, yine korkma çıkaracağım seni diyor, abi ne olur korkma deme bana daha çok korkuyorum sen öyle deyince diyorum ve ağlamaya başlıyorum . O ses te ağlıyor galiba konuşurken yutkunuyor.

Elimi tut diyor tutamam annemi tutuyorum diğer elim kımıldatamıyorum diyorum. O an bayılmışım ki yüzüme vuran soğukla açıyorum gözlerimi. Etrafta hiç sağlam bina kalmamış. “Ben nerdeyim” diyorum binaların hiç biri yok evimiz 4.kat ama diğer katlar yokmuş gibi yolla aynı hizadayız yüzleri farklı bir çok insan var etrafımda tek benzerlikleri gözlerinde ki korku ,çaresizlik ve bilinmezlik …

Sedyeyle ambulansa biniyorum annemde gelecek bekleyin diyorum, biz gidelim o da gelecek diyor bir başka ağabey.

Hastaneye geliyoruz, ağlayan feryat eden ayakta durmakta bile zorluk çeken ve en önemlisi gözlerde ki o korkulu bakışlar. Kime baksam çaresizlik… Korkudan kalbim çıkacak yerinden. Gözlerim annemi babamı ağabeyimi arıyor ama yoklar. Ameliyata alınmışım iki bacağım ve bir kolum kırıkmış. Diğer yatakta kalan teyze derken duydum, kimsem kalmamış. İnanmadım tabi annem hep yanımdaydı elim elinin üzerindeydi bana korkma dedi…

Ama ben çok korktum …

Asrın felaketi depremmiş tüm sevdiklerimi benden alan, mezarlığın önünden geçerken bile korkan ben şimdi bıraksalar mezarlıkta yatacağım. Her gün isimli isimsiz deprem şehitlerinin mezarlığına gidip soruyorum…

Sesimi duyan var mı?