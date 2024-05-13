Ben de bir aşı­ğım kendi ça­pım­da

Dilde söy­len­me­miş söz sak­lı­yo­rum

Kar-bo­ran ol­sa­da gönül ka­pım­da

Yürek boh­ça­sın­da köz sak­lı­yo­rum

Felek ile cen­gim bir türlü bit­mez

Koy­du­ğu taş­la­ra ta­ka­tim yet­mez

San­ma­sın nazlı yâr da­va­sın güt­mez

Ken­di­ne ter­te­miz öz sak­lı­yo­rum

Uçan kuş daima ha­va­da kal­maz

Can bulan yu­mur­ta yu­va­da kal­maz

Aşk-ı mu­hab­bet­ler he­va­da kal­maz

Ben Gö­zü­ka­ra'ma naz sak­lı­yo­rum