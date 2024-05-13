Ben de bir aşığım kendi çapımda
Dilde söylenmemiş söz saklıyorum
Kar-boran olsada gönül kapımda
Yürek bohçasında köz saklıyorum
Felek ile cengim bir türlü bitmez
Koyduğu taşlara takatim yetmez
Sanmasın nazlı yâr davasın gütmez
Kendine tertemiz öz saklıyorum
Uçan kuş daima havada kalmaz
Can bulan yumurta yuvada kalmaz
Aşk-ı muhabbetler hevada kalmaz
Ben Gözükara'ma naz saklıyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Hacı Tor - Dillerine ömrüne bereket kardeşim
Sündüs Tatar - Dillerine gönlüne sağlık canım
Orhan Yağmuroğulları - Kalemine, yüreğine sağlık üstat.
Bekir Kuyucu - Yüreğine sağlık Abi fevkalade olmuş
İsmail Koyuncu - Maşallah allahım hayırlı uzun ömürler versin inşallah
Rukiye Gözükara Ceren - Kalemin var olsun kardeşim
Mehmet Köse - MAŞAALLAH TEBRİKLER ;HARİKA ,TAVATIR, MÖHKEM ESKİLERİN TABİRİYLE YÜREĞİNE SAĞLIK ,KALEMİN VE KELAMIN DAİM OLSUN İNŞAALLAH .
Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.