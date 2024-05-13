Makale Yazısı-

SAK­LI­YO­RUM
Mehmet Gözükara

Mehmet Gözükara

Ben de bir aşı­ğım kendi ça­pım­da
Dilde söy­len­me­miş söz sak­lı­yo­rum
Kar-bo­ran ol­sa­da gönül ka­pım­da
Yürek boh­ça­sın­da köz sak­lı­yo­rum

Felek ile cen­gim bir türlü bit­mez
Koy­du­ğu taş­la­ra ta­ka­tim yet­mez
San­ma­sın nazlı yâr da­va­sın güt­mez
Ken­di­ne ter­te­miz öz sak­lı­yo­rum

Uçan kuş daima ha­va­da kal­maz
Can bulan yu­mur­ta yu­va­da kal­maz
Aşk-ı mu­hab­bet­ler he­va­da kal­maz
Ben Gö­zü­ka­ra'ma naz sak­lı­yo­rum

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
05

Orhan Yağmuroğulları - Kalemine, yüreğine sağlık üstat.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 10:12
03

İsmail Koyuncu - Maşallah allahım hayırlı uzun ömürler versin inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 09:56
01

Mehmet Köse - MAŞAALLAH TEBRİKLER ;HARİKA ,TAVATIR, MÖHKEM ESKİLERİN TABİRİYLE YÜREĞİNE SAĞLIK ,KALEMİN VE KELAMIN DAİM OLSUN İNŞAALLAH .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 09:53
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Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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