Görüntüye aldanma,
Uçan kuşlara sor beni.
Doğru nazardan şaşma,
Allı turnaya sor beni.
***
Zannın girdabına düşme,
Yüreğine sor beni.
Duygularının esiri olma,
Vicdanına sor beni.
***
Yüzeysel düşüncelere dalma,
Tefekkür ederek sor beni.
Yüreğim kor alevle yanarken,
Yanan ateşlere sor beni.
***
Yorum yapmadan önce,
Aklına sor beni.
Mahkûm etmeden önce,
Anlayarak sor beni.
***
Zulmetmeden önce,
Merhametine sor beni.
Günahımı almadan önce,
Mânâ âlemine sor beni.
***
Anlamadan önce,
Anlama sor beni.
Terk-i diyar etmeden önce,
Muhabbet ehline sor beni.
***
Yağmur yakarken,
Bulutlara sor beni.
Gözyaşlarım sel olurken,
Duygularıma sor beni.
***
Beyaz kar taneleri düşerken,
Beyazlaşmış saçlarıma sor beni.
Gökyüzünde şimşekler çakarken,
İçimdeki şimşeklere sor beni.
***
Samanyolunda yıldızlar oynaşırken,
Sevgiliye sor beni.
Her tarafı karanlık basmışken,
Ayın on dördüne sor beni.
***
Güneşe, aya, yıldızlara sor beni,
Güle, bülbüle, arıya, çiçeğe sor beni,
Duygularımın anaforunda,
Depreşen duygularıma sor beni…
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.