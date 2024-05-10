Makale Yazısı-

SOR BENİ
İlhan Akar

İlhan Akar

Gö­rün­tü­ye al­dan­ma,
Uçan kuş­la­ra sor beni.
Doğru na­zar­dan şaşma,
Allı tur­na­ya sor beni.
***
Zan­nın gir­da­bı­na düşme,
Yü­re­ği­ne sor beni.
Duy­gu­la­rı­nın esiri olma,
Vic­da­nı­na sor beni.
***
Yü­zey­sel dü­şün­ce­le­re dalma,
Te­fek­kür ede­rek sor beni.
Yü­re­ğim kor alev­le ya­nar­ken,
Yanan ateş­le­re sor beni.
***
Yorum yap­ma­dan önce,
Ak­lı­na sor beni.
Mah­kûm et­me­den önce,
An­la­ya­rak sor beni.
***
Zul­met­me­den önce,
Mer­ha­me­ti­ne sor beni.
Gü­na­hı­mı al­ma­dan önce,
Mânâ âle­mi­ne sor beni.
***
An­la­ma­dan önce,
An­la­ma sor beni.
Terk-i diyar et­me­den önce,
Mu­hab­bet eh­li­ne sor beni.
***
Yağ­mur ya­kar­ken,
Bu­lut­la­ra sor beni.
Göz­yaş­la­rım sel olur­ken,
Duy­gu­la­rı­ma sor beni.
***
Beyaz kar ta­ne­le­ri dü­şer­ken,
Be­yaz­laş­mış saç­la­rı­ma sor beni.
Gök­yü­zün­de şim­şek­ler ça­kar­ken,
İçim­de­ki şim­şek­le­re sor beni.
***
Sa­man­yo­lun­da yıl­dız­lar oy­na­şır­ken,
Sev­gi­li­ye sor beni.
Her ta­ra­fı ka­ran­lık bas­mış­ken,
Ayın on dör­dü­ne sor beni.
***
Gü­ne­şe, aya, yıl­dız­la­ra sor beni,
Güle, bül­bü­le, arıya, çi­çe­ğe sor beni,
Duy­gu­la­rı­mın ana­fo­run­da,
Dep­re­şen duy­gu­la­rı­ma sor beni…

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