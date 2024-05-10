Gö­rün­tü­ye al­dan­ma,

Uçan kuş­la­ra sor beni.

Doğru na­zar­dan şaşma,

Allı tur­na­ya sor beni.

***

Zan­nın gir­da­bı­na düşme,

Yü­re­ği­ne sor beni.

Duy­gu­la­rı­nın esiri olma,

Vic­da­nı­na sor beni.

***

Yü­zey­sel dü­şün­ce­le­re dalma,

Te­fek­kür ede­rek sor beni.

Yü­re­ğim kor alev­le ya­nar­ken,

Yanan ateş­le­re sor beni.

***

Yorum yap­ma­dan önce,

Ak­lı­na sor beni.

Mah­kûm et­me­den önce,

An­la­ya­rak sor beni.

***

Zul­met­me­den önce,

Mer­ha­me­ti­ne sor beni.

Gü­na­hı­mı al­ma­dan önce,

Mânâ âle­mi­ne sor beni.

***

An­la­ma­dan önce,

An­la­ma sor beni.

Terk-i diyar et­me­den önce,

Mu­hab­bet eh­li­ne sor beni.

***

Yağ­mur ya­kar­ken,

Bu­lut­la­ra sor beni.

Göz­yaş­la­rım sel olur­ken,

Duy­gu­la­rı­ma sor beni.

***

Beyaz kar ta­ne­le­ri dü­şer­ken,

Be­yaz­laş­mış saç­la­rı­ma sor beni.

Gök­yü­zün­de şim­şek­ler ça­kar­ken,

İçim­de­ki şim­şek­le­re sor beni.

***

Sa­man­yo­lun­da yıl­dız­lar oy­na­şır­ken,

Sev­gi­li­ye sor beni.

Her ta­ra­fı ka­ran­lık bas­mış­ken,

Ayın on dör­dü­ne sor beni.

***

Gü­ne­şe, aya, yıl­dız­la­ra sor beni,

Güle, bül­bü­le, arıya, çi­çe­ğe sor beni,

Duy­gu­la­rı­mın ana­fo­run­da,

Dep­re­şen duy­gu­la­rı­ma sor beni…