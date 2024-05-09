KUZEY İLÇELERİ

Ne barajı vardır, ne fabrikası

Kuzey ilçelerin hali perişan!

Bir araya gelmez iki yakası

Kuzey ilçelerin yolu perişan!

Yatırım yok, gelecek yok naçarız

Ekmek için, gurbet ele göçeriz

Bir yabancı gelse kucak açarız

Kuzey ilçelerin kulu perişan!

Uzaklardan hoş geliyor sedası

Ceyhan ile Hurman suyu gıdası

Muamele üvey evlat edası

Kuzey ilçelerin dalı perişan!

Pekte umut görünmüyor vesselam

Birisi çıkıp da etmiyor kelam

Bu yüzden tükenmez kederim çilem

Kuzey ilçelerin dili perişan!

Nereye kadar dayanır bu halkım

Bağ ellerin, millete verir salkım

Ermedi, ermiyor biçare aklım

Kuzey ilçelerin eli perişan!

CEREN anlat derdin duyan olursa

Vatandaş yerine koyan olursa

Akıllı milleti sayan olursa

Kuzey ilçelerin tümü perişan!