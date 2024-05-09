KUZEY İLÇELERİ

Ne barajı vardır, ne fabrikası
Kuzey ilçelerin hali perişan!
Bir araya gelmez iki yakası
Kuzey ilçelerin yolu perişan!
Yatırım yok, gelecek yok naçarız
Ekmek için, gurbet ele göçeriz
Bir yabancı gelse kucak açarız
Kuzey ilçelerin kulu perişan!
Uzaklardan hoş geliyor sedası
Ceyhan ile Hurman suyu gıdası
Muamele üvey evlat edası
Kuzey ilçelerin dalı perişan!
Pekte umut görünmüyor vesselam
Birisi çıkıp da etmiyor kelam
Bu yüzden tükenmez kederim çilem
Kuzey ilçelerin dili perişan!
Nereye kadar dayanır bu halkım
Bağ ellerin, millete verir salkım
Ermedi, ermiyor biçare aklım
Kuzey ilçelerin eli perişan!
CEREN anlat derdin duyan olursa
Vatandaş yerine koyan olursa
Akıllı milleti sayan olursa
Kuzey ilçelerin tümü perişan!
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.