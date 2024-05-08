An­lam­sız bir karar, çı­kın­ca bir­den

Dondu ke­li­me­ler, lal oldu dilim

Bu ben­de­ki talih, ne kadar bed­baht

Ka­tip­tim yaz­ma­ya, git­me­di elim

Yol­lar gir­sin bırak, senle arama

Göz ya­şım­dan mer­hem, çal­dım ya­ra­ma

Her derde bir çare, belki var ama

Ka­tip­tim yaz­ma­ya, git­me­di elim

Sız­lar sinem yârim, yok­sun ya­nım­da

İste­mem hiç­bir şey, yok­san ka­nım­da

Her bir sa­ni­yem­de, her bir anım­da

Ka­tip­tim yaz­ma­ya, git­me­di elim

Şar­kı­lar­da bile, geç­me­sin adın

Bo­zul­ma­sın bir gün, ağ­zın­da tadın

Ben seni sev­miş­tim, unut­ma sakın

Ka­tip­tim yaz­ma­ya, git­me­di elim

Meh­met'im sen sevme, bu aşk son olsun

Ya­rı­da bı­ra­kan, hep yal­nız kal­sın

Ger­çek­ten se­ve­ni, dü­şün­de bul­sun

Ka­tip­tim yaz­ma­ya, git­me­di elim