Anlamsız bir karar, çıkınca birden
Dondu kelimeler, lal oldu dilim
Bu bendeki talih, ne kadar bedbaht
Katiptim yazmaya, gitmedi elim
Yollar girsin bırak, senle arama
Göz yaşımdan merhem, çaldım yarama
Her derde bir çare, belki var ama
Katiptim yazmaya, gitmedi elim
Sızlar sinem yârim, yoksun yanımda
İstemem hiçbir şey, yoksan kanımda
Her bir saniyemde, her bir anımda
Katiptim yazmaya, gitmedi elim
Şarkılarda bile, geçmesin adın
Bozulmasın bir gün, ağzında tadın
Ben seni sevmiştim, unutma sakın
Katiptim yazmaya, gitmedi elim
Mehmet'im sen sevme, bu aşk son olsun
Yarıda bırakan, hep yalnız kalsın
Gerçekten seveni, düşünde bulsun
Katiptim yazmaya, gitmedi elim
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.