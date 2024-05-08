Makale Yazısı-

MU­HAB­BET
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek

Mu­hab­bet ka­na­dın ol­maz­sa eğer,
Uça­maz yol­lar da ka­lır­mış meğer,
Sa­mi­mî mu­hab­bet bir ömre değer,
Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Ru­hu­mu­za vur­sun şavkı mu­hab­bet,
Makul olan öl­çü­lü bir mu­hab­bet,
Seni korur sayar, kalır mü­eb­bet,
Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Mu­hab­bet ren­giy­le bo­ya­nan güzel,
Mu­hab­bet nu­ruy­la nur­la­nan güzel,
Seven sev­di­ğiy­le be­ra­ber güzel,
Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

La­yı­kı­na sevgi bes­le­mek gerek,
Müs­te­hak­sa nef­ret ey­le­mek gerek,
Her şey­den zi­ya­de bir azim gerek,
Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

İslam gü­ne­şiy­le bes­len­sin gönül,
Sevgi pı­na­rın­da su­lan­sın gönül,
Ma­ri­fet aş­kıy­la süs­len­sin gönül,
Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Bül­bül gül ol­ma­yan bah­çe­ye gir­mez,
Sev­da­sız gö­nül­ler önünü gör­mez,
Mu­hab­bet­siz insan ke­ma­le ermez,
Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Dış­tan gö­rü­nü­şe güzel mi der­sin,
Rab­bim gü­zel­li­ği gön­lü­ne ver­sin,
Sen fani şey­le­re hüner mi der­sin
Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Yemliha Gürlek - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL