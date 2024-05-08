Muhabbet kanadın olmazsa eğer,
Uçamaz yollar da kalırmış meğer,
Samimî muhabbet bir ömre değer,
Muhabbetsiz yol yürünmez sevdiğim
Ruhumuza vursun şavkı muhabbet,
Makul olan ölçülü bir muhabbet,
Seni korur sayar, kalır müebbet,
Muhabbetsiz yol yürünmez sevdiğim
Muhabbet rengiyle boyanan güzel,
Muhabbet nuruyla nurlanan güzel,
Seven sevdiğiyle beraber güzel,
Muhabbetsiz yol yürünmez sevdiğim
Layıkına sevgi beslemek gerek,
Müstehaksa nefret eylemek gerek,
Her şeyden ziyade bir azim gerek,
Muhabbetsiz yol yürünmez sevdiğim
İslam güneşiyle beslensin gönül,
Sevgi pınarında sulansın gönül,
Marifet aşkıyla süslensin gönül,
Muhabbetsiz yol yürünmez sevdiğim
Bülbül gül olmayan bahçeye girmez,
Sevdasız gönüller önünü görmez,
Muhabbetsiz insan kemale ermez,
Muhabbetsiz yol yürünmez sevdiğim
Dıştan görünüşe güzel mi dersin,
Rabbim güzelliği gönlüne versin,
Sen fani şeylere hüner mi dersin
Muhabbetsiz yol yürünmez sevdiğim
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.