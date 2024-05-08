Mu­hab­bet ka­na­dın ol­maz­sa eğer,

Uça­maz yol­lar da ka­lır­mış meğer,

Sa­mi­mî mu­hab­bet bir ömre değer,

Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Ru­hu­mu­za vur­sun şavkı mu­hab­bet,

Makul olan öl­çü­lü bir mu­hab­bet,

Seni korur sayar, kalır mü­eb­bet,

Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Mu­hab­bet ren­giy­le bo­ya­nan güzel,

Mu­hab­bet nu­ruy­la nur­la­nan güzel,

Seven sev­di­ğiy­le be­ra­ber güzel,

Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

La­yı­kı­na sevgi bes­le­mek gerek,

Müs­te­hak­sa nef­ret ey­le­mek gerek,

Her şey­den zi­ya­de bir azim gerek,

Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

İslam gü­ne­şiy­le bes­len­sin gönül,

Sevgi pı­na­rın­da su­lan­sın gönül,

Ma­ri­fet aş­kıy­la süs­len­sin gönül,

Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Bül­bül gül ol­ma­yan bah­çe­ye gir­mez,

Sev­da­sız gö­nül­ler önünü gör­mez,

Mu­hab­bet­siz insan ke­ma­le ermez,

Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim

Dış­tan gö­rü­nü­şe güzel mi der­sin,

Rab­bim gü­zel­li­ği gön­lü­ne ver­sin,

Sen fani şey­le­re hüner mi der­sin

Mu­hab­bet­siz yol yü­rün­mez sev­di­ğim