Makale Yazısı-

BIRAK BENİ NE OLUR­SUN
Mahir Başpınar

Mahir Başpınar

Göz­le­ri­me baka baka,
Vurma beni ne olur­sun.
Ta­ka­tim yok yapma şaka,
Yorma beni ne olur­sun.

Kâh ko­nuş­tum, kâh lal oldum,
Yok, ol dedin bak kay­bol­dum,
Belki dön­mem, say ki öldüm,
Sorma beni ne olur­sun.

Oku­ma­sam ya­za­mam ben,
Yaşım geçti aza­mam ben,
Dosta kuyu ka­za­mam ben,
Kurma beni ne olur­sun.

Sağ gözün yok sola hayrı,
Dert­le­ri var ayrı ayrı,
Yeter artık bun­dan gayrı,
Kırma beni ne olur­sun.

Adım atsan bana doğru,
Ko­şar­dım ben sana doğru.
Sen­siz­lik­ten yana doğru,
Sürme beni ne olur­sun.

Mahir dokun gö­nül­le­re,
Dert­li dert­li vur tel­le­re,
Da­ya­na­mam yâd el­le­re,
Verme beni ne olur­sun.

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