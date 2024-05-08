Gözlerime baka baka,
Vurma beni ne olursun.
Takatim yok yapma şaka,
Yorma beni ne olursun.
Kâh konuştum, kâh lal oldum,
Yok, ol dedin bak kayboldum,
Belki dönmem, say ki öldüm,
Sorma beni ne olursun.
Okumasam yazamam ben,
Yaşım geçti azamam ben,
Dosta kuyu kazamam ben,
Kurma beni ne olursun.
Sağ gözün yok sola hayrı,
Dertleri var ayrı ayrı,
Yeter artık bundan gayrı,
Kırma beni ne olursun.
Adım atsan bana doğru,
Koşardım ben sana doğru.
Sensizlikten yana doğru,
Sürme beni ne olursun.
Mahir dokun gönüllere,
Dertli dertli vur tellere,
Dayanamam yâd ellere,
Verme beni ne olursun.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.