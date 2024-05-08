ELBİSTAN TÜRKÜSÜ



Elbistan ovası, etrafı dağlar

Salavan, Şardağı, Binboğalar

Ceyhan nehri aka, aka dolanır

Sor neler anlatır, Maraş'a doğru

Galada birleşir, hurmanın suyu

Poskof köprüsünde Göksun ırmağı

Salavan eteğinde, Nergele çayı

Gör neler anlatır, Maraş'a doğru

Elbistan ovası bağ ile bostan

Gönüller muhabbette eş ile dosttan

Bir cenneti Firdevs, güllük gülistan

Sor neler anlatır, Maraş'a doğru

Ecdadın izleri, burda canlanır

Atının nalları, burda şanlanır

Bin bir hatıralar, içim gamlanır

Sor neler anlatır, her yaşa doğru

Ağaçlar dizilmiş her yer yemyeşil

Dallarında binbir, kuşlar örtüşür

Bakmaya doyamam gözüm gamaşır

Sor neler anlatır, her kuşa doğru

Güzeller kıskanır ceylan sürüsü

Merale benzerler, nazlı duruşu

Mor Sümbüllü, menekşesi lalesi

Sor neler anlatır, her taşa doğru

Yaylaları yüksek dağın başında

Koyunlar melesir, kuzu sesinde

Çan sesi karışır, çoban sesinde

Sor neler anlatır, her başa doğru

Irmakları dağın, gerdanın süsler

Çayırlar, çimenler, çiçekler besler

Nicedir hayaller, nicedir, düşler

Sor neler anlatır, Maraş'a doğru