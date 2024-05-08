Makale Yazısı-

ELBİSTAN TÜRKÜSÜ
Ali Çankaya

Ali Çankaya


Elbistan ovası, etrafı dağlar
Salavan, Şardağı, Binboğalar
Ceyhan nehri aka, aka dolanır
Sor neler anlatır, Maraş'a doğru

Galada birleşir, hurmanın suyu
Poskof köprüsünde Göksun ırmağı
Salavan eteğinde, Nergele çayı
Gör neler anlatır, Maraş'a doğru

Elbistan ovası bağ ile bostan
Gönüller muhabbette eş ile dosttan
Bir cenneti Firdevs, güllük gülistan
Sor neler anlatır, Maraş'a doğru

Ecdadın izleri, burda canlanır
Atının nalları, burda şanlanır
Bin bir hatıralar, içim gamlanır
Sor neler anlatır, her yaşa doğru

Ağaçlar dizilmiş her yer yemyeşil
Dallarında binbir, kuşlar örtüşür
Bakmaya doyamam gözüm gamaşır
Sor neler anlatır, her kuşa doğru

Güzeller kıskanır ceylan sürüsü
Merale benzerler, nazlı duruşu
Mor Sümbüllü, menekşesi lalesi
Sor neler anlatır, her taşa doğru

Yaylaları yüksek dağın başında
Koyunlar melesir, kuzu sesinde
Çan sesi karışır, çoban sesinde 
Sor neler anlatır, her başa doğru

Irmakları dağın, gerdanın süsler
Çayırlar, çimenler, çiçekler besler
Nicedir hayaller, nicedir, düşler
Sor neler anlatır, Maraş'a doğru

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