ELBİSTAN TÜRKÜSÜ

Elbistan ovası, etrafı dağlar
Salavan, Şardağı, Binboğalar
Ceyhan nehri aka, aka dolanır
Sor neler anlatır, Maraş'a doğru
Galada birleşir, hurmanın suyu
Poskof köprüsünde Göksun ırmağı
Salavan eteğinde, Nergele çayı
Gör neler anlatır, Maraş'a doğru
Elbistan ovası bağ ile bostan
Gönüller muhabbette eş ile dosttan
Bir cenneti Firdevs, güllük gülistan
Sor neler anlatır, Maraş'a doğru
Ecdadın izleri, burda canlanır
Atının nalları, burda şanlanır
Bin bir hatıralar, içim gamlanır
Sor neler anlatır, her yaşa doğru
Ağaçlar dizilmiş her yer yemyeşil
Dallarında binbir, kuşlar örtüşür
Bakmaya doyamam gözüm gamaşır
Sor neler anlatır, her kuşa doğru
Güzeller kıskanır ceylan sürüsü
Merale benzerler, nazlı duruşu
Mor Sümbüllü, menekşesi lalesi
Sor neler anlatır, her taşa doğru
Yaylaları yüksek dağın başında
Koyunlar melesir, kuzu sesinde
Çan sesi karışır, çoban sesinde
Sor neler anlatır, her başa doğru
Irmakları dağın, gerdanın süsler
Çayırlar, çimenler, çiçekler besler
Nicedir hayaller, nicedir, düşler
Sor neler anlatır, Maraş'a doğru
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.