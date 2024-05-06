Çok mu gör­dün bu izine ge­li­şin

Bir so­luk­ta aldın yık­tın ha­ne­yi

Nedir ki is­te­di­ğin böyle gi­di­şin

Bir so­luk­ta aldın yık­tın ha­ne­yi

Yen­gem güler yüzlü se­ver­di bizi

Biz­le­re kı­zar­dı da gü­ler­di yüzü

Gön­lün­ce eğ­le­nip gör­me­di yazı

Ba­ha­rın­da aldın yık­tın ha­ne­yi

Kü­çük­le kü­çük­tü bü­yük­le büyük

Sev­gi­si say­gı­sı sanki bir hüyük

Gönlü derya deniz yü­ze­rek kayık

Bir so­luk­ta aldın yık­tın ha­ne­yi

Yenge değil bana sanki bir bacı

Yü­re­ğim­den çık­maz derin bir acı

Şimdi felek ta­ka­cak be­yaz­lı tacı

Nasıl kıy­dın felek yık­tın ha­ne­yi

Nur­hak dağı başın öyle ki serin

İste­dim yen­ge­mi al­ma­yın verin

Sız­la­yıp gözyaşı dö­kü­yor yarın

Bu kadar kolaymı yık­tın ha­ne­yi

BÜL­BÜL ne söy­le­se hepsi boşa

Bi­le­me­yiz ne gelir şu garip başa

Vur­sam da ka­fa­mı kı­rıl­maz taşa

Acı­ma­dın yen­ge­me yık­tın ha­ne­yi

30 Nisan 2024 Salı günü Elbistan-Göksun kara yolunda, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken (Elif Bülbül) ve aynı aileden 3 kişi de yaralandığı kazaya itafen yazılmıştır.