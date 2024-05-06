Makale Yazısı-

FELEK YIK­TIN HANEYİ
Davut BÜLBÜL

Davut BÜLBÜL

Çok mu gör­dün bu izine ge­li­şin
Bir so­luk­ta aldın yık­tın ha­ne­yi
Nedir ki is­te­di­ğin böyle gi­di­şin
Bir so­luk­ta aldın yık­tın ha­ne­yi

Yen­gem güler yüzlü se­ver­di bizi
Biz­le­re kı­zar­dı da gü­ler­di yüzü
Gön­lün­ce eğ­le­nip gör­me­di yazı
Ba­ha­rın­da aldın yık­tın ha­ne­yi

Kü­çük­le kü­çük­tü bü­yük­le büyük
Sev­gi­si say­gı­sı sanki bir hüyük
Gönlü derya deniz yü­ze­rek kayık
Bir so­luk­ta aldın yık­tın ha­ne­yi

Yenge değil bana sanki bir bacı
Yü­re­ğim­den çık­maz derin bir acı
Şimdi felek ta­ka­cak be­yaz­lı tacı
Nasıl kıy­dın felek yık­tın ha­ne­yi

Nur­hak dağı başın öyle ki serin
İste­dim yen­ge­mi al­ma­yın verin
Sız­la­yıp gözyaşı dö­kü­yor yarın
Bu kadar kolaymı yık­tın ha­ne­yi

BÜL­BÜL ne söy­le­se hepsi boşa
Bi­le­me­yiz ne gelir şu garip başa
Vur­sam da ka­fa­mı kı­rıl­maz taşa
Acı­ma­dın yen­ge­me yık­tın ha­ne­yi

30 Nisan 2024 Salı günü Elbistan-Göksun kara yolunda, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken (Elif Bülbül) ve aynı aileden 3 kişi de yaralandığı kazaya itafen yazılmıştır.

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Yazar Davut BÜLBÜL - Mesaj Gönder

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bayram Türk - Allah rahmet eylesin. Başsağlığı ve sabırlar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 16:03

Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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