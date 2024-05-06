Çok mu gördün bu izine gelişin
Bir solukta aldın yıktın haneyi
Nedir ki istediğin böyle gidişin
Bir solukta aldın yıktın haneyi
Yengem güler yüzlü severdi bizi
Bizlere kızardı da gülerdi yüzü
Gönlünce eğlenip görmedi yazı
Baharında aldın yıktın haneyi
Küçükle küçüktü büyükle büyük
Sevgisi saygısı sanki bir hüyük
Gönlü derya deniz yüzerek kayık
Bir solukta aldın yıktın haneyi
Yenge değil bana sanki bir bacı
Yüreğimden çıkmaz derin bir acı
Şimdi felek takacak beyazlı tacı
Nasıl kıydın felek yıktın haneyi
Nurhak dağı başın öyle ki serin
İstedim yengemi almayın verin
Sızlayıp gözyaşı döküyor yarın
Bu kadar kolaymı yıktın haneyi
BÜLBÜL ne söylese hepsi boşa
Bilemeyiz ne gelir şu garip başa
Vursam da kafamı kırılmaz taşa
Acımadın yengeme yıktın haneyi
30 Nisan 2024 Salı günü Elbistan-Göksun kara yolunda, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken (Elif Bülbül) ve aynı aileden 3 kişi de yaralandığı kazaya itafen yazılmıştır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bayram Türk - Allah rahmet eylesin. Başsağlığı ve sabırlar diliyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.