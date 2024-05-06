YENİDEN KALKINMA

Yerleşim yerlerini büyütmenin itici gücü, besini bölgenin ekonomik cazibesidir… İnsanları veya kitleleri bir yerde yerleşmeye cezbeden şey o yerleşim bölgesinden elde edecekleri maddi veya az bir ihtimalle de olsa manevi faydadır. Maddi fayda kazanma ve dağıtımı ise maddi çıktının elde edilebilmesi anlamına gelir. Büyük felaketten sonra şehrimizi ayağa kaldırmanın yolu olarak, maddi cazibesini arttırmaktan başka çare yoktur. Maddeler halinde koşuşalım;

· ‘Ayağa kalkma’ tabiri herkesin dilinde, bu sorunu kime sorsanız, hemen hemen herkes görüyor, farkında. Fakat bu konuda ne gibi çözümler üretilebilir? Bu konuda tüzel ya da gerçek kişiler olarak kimler ne fayda- katkı sağlayabilir? Şehrin geleceği ve felaket sonrası dönüşümü, şehirde yaşayan her bireyin amasız fakatsız çapı oranında ekstra eforu ile sağlanabilir.

· Şehri 6 Şubat 2023 öncesi hale getirebilmek hatta daha iyisi olması için değer üretip para çekmek birinci madde ise ikincisi de gelen paranın yine şehirde kalmasını sağlamaktır. Yani üretmek para çekmek ve bu paranın yerelde dolaşması, yani tüketim için vatandaşın şehir dışına gitmemesi…

· Şehrin dört ana gelişim kalemi vardır; Tarım, inşaat, sanayi, maden… Tarım ve inşaat bundan önce olduğu gibi bundan sonrada baskın sektörler olarak kalacak gibi görünüyor.

· Tarım da verimin artırılması ilk başta su ulaşmayan arazilerin sulak hale getirilmesi ile olacaktır. Sonrası ise artık uzman desteği almak ile.

· Tarımsal ürünlerimize sahip çıkan katma değer üreten iş adamları ve tesislerimiz mevcut. Bu tesislere yine destek verilip ‘Bölgesel Marka’ veya markalaşma süreci- sayısı artırılabilir.

· Tarımsal ürünlerimiz içerisinde en iyi çerezlik çekirdeğin, en iyi patlamış mısırın, en iyi lahananın, en iyi pancarın ve sayamadığım en kaliteli tarımsal ürünlerin bölgemizde yetiştiği açık ortadadır ve çok küçük bir tanıtım faaliyeti ile bölgemizin geliri çok daha fazla artabilir. Ürünler bölgede tesisleşip işlenerek daha yüksek değerlerde satışa sunulabilir.

· İnşaat sektöründe verim artışı ise inşaat malzemelerinin üretiminin yerele taşınması ile olur! Çivi fabrikası, bims- briket fabrikası, tuğla fabrikamızın yatırım ile desteklenmesi, sayısının artırılması, boya-astar imalat atölyeleri ve çimento fabrikası ile…

· Maden sektöründe artık kazılıp çıkartılan linyit madenimizin sadece yakılması değil yan ürünleri nasıl üretilir bunların araştırılması ve hammaddesine çok kolay ulaşılan bu değerin işlenerek, katma değerli ürünlere dönüştürülüp, paketlenerek! satılması sağlanabilir.

· Sanayi sektörüne gelirsek, zaten yukarıda saydığım maddelerin dörtte biri gerçekleştirilirse sanayi atölyelerimiz bu sektörleri desteklemek için açılarak üretime geçer ve kendi ekosistemini nakit akış döngüsünü oluştururlar.

· Ütopik gelecek fakat bu yollar izlenirse sonraki adım ihracatta yarışmak olacaktır. Kendi ekonomisi olan bir şehir insanı çeker ve nüfusu hiç olmadığı kadar artırır. Yabancı dediğimiz şehir dışından gelen insanlarımıza elli yıldır alışkın olan ekmeğini paylaşan bölge halkımız bu nüfus artışını zaten memnuniyetle karşılayacaktır.

Ufku daraltmamak, umutsuzluğa düşmemek gerekir, sadece ekonomik faaliyetler konusunda yapılacak olan küçük hamleler bile bölgenin tekrar ayağa kalkması için yeterli olacak gibi görünüyor. Biraz azim ve cesaret ile, iyi okumalar.