Maria Margarita,
Gözlerin bir başka güzel Sinyorita,
Sırtında kara bir pelerin,
Durmadan İspanyol ezgileri söylersin.
***
Yaz geldiğinde Ağustos böceği gibi dans edersin,
Sıcak yaz akşamlarında flamenko dansını pek seversin,
Zil, şal ve gül diyarı İspanya’da,
Gül kırmızı eteğinle kıvrak kıvrak dans edersin.
***
Mûsikînin nağmesine kapılıp saatlerce topuk vurursun,
Kendinden geçip hepten yorulursun,
Beyaz gecelerde beyaz gül gibisin,
Sen has bahçenin gonca gülüsün Maria.
***
Güller diyarında şakıyan bir bülbülsün,
Siyah saçlarında kan kırmızı bir gülsün,
Hüzünlü bakışların deliyor yüreğimi,
Acıklı bir hikâyen var geçmişte, belli…
***
Endülüs kan ağlıyorken bir zamanlar,
Müslüman kanı dökülüyordu tâ o zamanlar,
Kurtuba, Gırnata, İşbiliyye inim inim inlerken,
Sen Maria, hâlâ dans ediyordun hiç durmadan.
***
Dolunay bakışlı Maria,
Hilâl kaşlı Maria,
Gülzârda öten bülbüller,
Mâtemden siyaha dönüşmüş saçlarındaki kırmızı güller…
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.