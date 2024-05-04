Makale Yazısı-

MARİA MAR­GARİTA
İlhan Akar

İlhan Akar

Maria Mar­ga­ri­ta,
Göz­le­rin bir başka güzel Sin­yo­ri­ta,
Sır­tın­da kara bir pe­le­rin,
Dur­ma­dan İspan­yol ez­gi­le­ri söy­ler­sin.
***
Yaz gel­di­ğin­de Ağus­tos bö­ce­ği gibi dans eder­sin,
Sıcak yaz ak­şam­la­rın­da fla­men­ko dan­sı­nı pek se­ver­sin,
Zil, şal ve gül di­ya­rı İspan­ya’da,
Gül kır­mı­zı ete­ğin­le kıv­rak kıv­rak dans eder­sin.
***
Mû­si­kî­nin nağ­me­si­ne ka­pı­lıp sa­at­ler­ce topuk vu­rur­sun,
Ken­din­den geçip hep­ten yo­ru­lur­sun,
Beyaz ge­ce­ler­de beyaz gül gi­bi­sin,
Sen has bah­çe­nin gonca gü­lü­sün Maria.
***
Gül­ler di­ya­rın­da şa­kı­yan bir bül­bül­sün,
Siyah saç­la­rın­da kan kır­mı­zı bir gül­sün,
Hü­zün­lü ba­kış­la­rın de­li­yor yü­re­ği­mi,
Acık­lı bir hi­kâ­yen var geç­miş­te, belli…
***
En­dü­lüs kan ağ­lı­yor­ken bir za­man­lar,
Müs­lü­man kanı dö­kü­lü­yor­du tâ o za­man­lar,
Kur­tu­ba, Gır­na­ta, İşbi­liy­ye inim inim in­ler­ken,
Sen Maria, hâlâ dans edi­yor­dun hiç dur­ma­dan.
***
Do­lu­nay ba­kış­lı Maria,
Hilâl kaşlı Maria,
Gül­zâr­da öten bül­bül­ler,
Mâ­tem­den si­ya­ha dö­nüş­müş saç­la­rın­da­ki kır­mı­zı gül­ler…

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