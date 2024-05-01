ONDAN EMİNİM

Akşamlar olmasa güneş batmasa,
Hüsran çökmez idi, ondan eminim.
Bir kıvılcım olsa, ümit bitmese,
Boyun bükmez idim ondan eminim.
Çok kez duymasaydım aynı masalı
Belki de bulurdum gerçek visali,
Yanaktan aşağı yağmur misali,
Yaşlar dökmez idim, ondan eminim.
Dünya üzerinde bu aşk olmasa,
Hiç ummadık anda çıka gelmese,
Vurduğu sinede izi kalmasa,
Cefa çekmez idim, ondan eminim.
Dudakta tebessüm, sızı içerde,
Derman bulunur mu bilinmez derde,
Çaresiz kalmasam, olmasam darda,
Hatır yıkmaz idim, ondan eminim.
Yaralı yüreğim derman peşinde,
Aç yatanlar yemek görür düşünde,
Yaslasam başımı yatsam döşünde,
Başa kakmaz idim, ondan eminim.
Mahir’im duygular ruhumda gemli,
Bırakmak kolayı, tutmak önemli,
Başım ellerimde gözlerim nemli,
Ağıt yakmaz idim, ondan eminim.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.