ONDAN EMİNİM

Ak­şam­lar ol­ma­sa güneş bat­ma­sa,

Hüs­ran çök­mez idi, ondan emi­nim.

Bir kı­vıl­cım olsa, ümit bit­me­se,

Boyun bük­mez idim ondan emi­nim.

Çok kez duy­ma­say­dım aynı ma­sa­lı

Belki de bu­lur­dum ger­çek vi­sa­li,

Ya­nak­tan aşağı yağ­mur mi­sa­li,

Yaş­lar dök­mez idim, ondan emi­nim.

Dünya üze­rin­de bu aşk ol­ma­sa,

Hiç um­ma­dık anda çıka gel­me­se,

Vur­du­ğu si­ne­de izi kal­ma­sa,

Cefa çek­mez idim, ondan emi­nim.

Du­dak­ta te­bes­süm, sızı içer­de,

Der­man bu­lu­nur mu bi­lin­mez derde,

Ça­re­siz kal­ma­sam, ol­ma­sam darda,

Hatır yık­maz idim, ondan emi­nim.

Ya­ra­lı yü­re­ğim der­man pe­şin­de,

Aç ya­tan­lar yemek görür dü­şün­de,

Yas­la­sam ba­şı­mı yat­sam dö­şün­de,

Başa kak­maz idim, ondan emi­nim.

Mahir’im duy­gu­lar ru­hum­da gemli,

Bı­rak­mak ko­la­yı, tut­mak önem­li,

Başım el­le­rim­de göz­le­rim nemli,

Ağıt yak­maz idim, ondan emi­nim.