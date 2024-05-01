Makale Yazısı-

VAR
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek

Ha­ki­kat­te gerek kal­maz yo­ru­ma,
İhti­yaç duy­ma­yız başka ku­ru­ma,
Bir yerde dü­şün­ce müş­kül du­ru­ma,
Önü­mü­ze düşen sa­hi­bi­miz var.

Ta­bi­at­ta gizli kal­dık ema­net,
Ça­mur­dan pis sudan olduk ala­met,
Biz­den uzak olsun melun me­la­net,
Ezel­den mev­lâ­ya ahi­di­miz var.

Bir aşk ile doğ­duk, aş­kı­mız sanat,
Var­lı­ğa se­la­met,yok­lu­ğa inat,
Ümi­di­miz hakka,çır­pa­rız kanat,
Bizi ko­ru­ya­cak Na­hi­di­miz var.

Cihat aşkı ile top­la­nır alp­ler,
Mu­hab­bet ba­ğıy­la bağ­la­nır kalp­ler,
İbadet ih­sa­nı ru­hun­da top­lar,
Veli mü­riy­di­miz za­hi­di­miz var.

Hakka giden yolun ze­va­li yok­tur,
Dosta hiz­met­ka­rız iti­bar çok­tur,
Da­va­mız uğ­ru­na al­nı­mız aldır,
Ulu has kul­lar­dan şa­hi­di­miz var.

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