Adam­lık in­san­lık nerde kal­dı­lar

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Hayal âle­min­de dibe dal­dı­lar

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Dur zur­na­cı boşa çalma zur­na­yı

İnsan­lar huy etmiş sırt­tan vur­ma­yı

Gü­lü­cük­ler atıp tuzak kur­ma­yı

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Em­moğ­lu da­yoğ­lu el oldu artık

Dü­şün­cem kö­rel­di ha­fı­zam yır­tık

Dün­ya­nın çi­vi­si ye­rin­den pır­tık

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Çı­ka­rı var ise se­la­mı verir

Seni sö­mü­recek kul gibi görür

Buz koy­san ne­şe­den yü­re­ği erir

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Ya­lâ­ka­lık moda olmuş bu zaman

El pençe du­ru­yor diyor ki; aman

Ne din kal­mış artık, nede bir iman

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CEREN hır­sız­lı­ğa meyil in­dir­dik

Sah­te­kâ­rı ba­şı­mı­za bin­dir­dik

Şu ba­tı­ya kül­tü­rü­müz yen­dir­dik

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