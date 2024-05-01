Adamlık insanlık nerde kaldılar
Hatır, gönül, sohbet, muhabbet bitmiş
Hayal âleminde dibe daldılar
Hatır, gönül, sohbet, muhabbet bitmiş
Dur zurnacı boşa çalma zurnayı
İnsanlar huy etmiş sırttan vurmayı
Gülücükler atıp tuzak kurmayı
Hatır, gönül, sohbet, muhabbet bitmiş
Emmoğlu dayoğlu el oldu artık
Düşüncem köreldi hafızam yırtık
Dünyanın çivisi yerinden pırtık
Hatır, gönül, sohbet, muhabbet bitmiş
Çıkarı var ise selamı verir
Seni sömürecek kul gibi görür
Buz koysan neşeden yüreği erir
Hatır, gönül, sohbet, muhabbet bitmiş
Yalâkalık moda olmuş bu zaman
El pençe duruyor diyor ki; aman
Ne din kalmış artık, nede bir iman
Hatır, gönül, sohbet, muhabbet bitmiş
CEREN hırsızlığa meyil indirdik
Sahtekârı başımıza bindirdik
Şu batıya kültürümüz yendirdik
Hatır, gönül, sohbet, muhabbet bitmi
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.