Makale Yazısı-

ÇI­KA­RI­NA
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Adam­lık in­san­lık nerde kal­dı­lar
Hatır, gönül, soh­bet, mu­hab­bet bit­miş
Hayal âle­min­de dibe dal­dı­lar
Hatır, gönül, soh­bet, mu­hab­bet bit­miş

Dur zur­na­cı boşa çalma zur­na­yı
İnsan­lar huy etmiş sırt­tan vur­ma­yı
Gü­lü­cük­ler atıp tuzak kur­ma­yı
Hatır, gönül, soh­bet, mu­hab­bet bit­miş

Em­moğ­lu da­yoğ­lu el oldu artık
Dü­şün­cem kö­rel­di ha­fı­zam yır­tık
Dün­ya­nın çi­vi­si ye­rin­den pır­tık
Hatır, gönül, soh­bet, mu­hab­bet bit­miş

Çı­ka­rı var ise se­la­mı verir
Seni sö­mü­recek kul gibi görür
Buz koy­san ne­şe­den yü­re­ği erir
Hatır, gönül, soh­bet, mu­hab­bet bit­miş

Ya­lâ­ka­lık moda olmuş bu zaman
El pençe du­ru­yor diyor ki; aman
Ne din kal­mış artık, nede bir iman
Hatır, gönül, soh­bet, mu­hab­bet bit­miş

CEREN hır­sız­lı­ğa meyil in­dir­dik
Sah­te­kâ­rı ba­şı­mı­za bin­dir­dik
Şu ba­tı­ya kül­tü­rü­müz yen­dir­dik
Hatır, gönül, soh­bet, mu­hab­bet bitmi

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Eyyup Ceran - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL