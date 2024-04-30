Hakikatte gerek kalmaz yoruma,
İhtiyaç duymayız başka kuruma,
Bir yerde düşünce müşkül duruma,
Önümüze düşen sahibimiz var.
Tabiatta gizli kaldık emanet,
Çamurdan pis sudan olduk alamet,
Bizden uzak olsun melun melanet,
Ezelden mevlâya ahidimiz var.
Bir aşk ile doğduk, aşkımız sanat,
Varlığa selamet,yokluğa inat,
Ümidimiz hakka,çırparız kanat,
Bizi koruyacak Nahidimiz var.
Cihat aşkı ile toplanır alpler,
Muhabbet bağıyla bağlanır kalpler,
İbadet ihsanı ruhunda toplar,
Veli müriydimiz zahidimiz var.
Hakka giden yolun zevali yoktur,
Dosta hizmetkarız itibar çoktur,
Davamız uğruna alnımız aldır,
Ulu has kullardan şahidimiz var.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.