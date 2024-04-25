BİR KURU SEVDA

Düştüm bir vefasız yârin eline
Solduracak teni bir kuru sevda
Sakız oldum el âlemin diline
Öldürecek beni bir kuru sevda
Seneler geçti de acım bitmiyor
Kovsam da başımdan hüzün gitmiyor
Satmak istesem beş kuruş etmiyor
Öldürecek beni bir kuru sevda
Yıllardır bitmeyen dertle dolmuşun
Günden güne sararmışım solmuşum
Mutluluk köyünden sürgün olmuşum
Öldürecek beni bir kuru sevda
Ben dertten kaçarım, huzurda benden
İçim dışım çürük kurt düşer tenden
Gözyaşım eksilmez bu yırtık yenden
Öldürecek beni bir kuru sevda
Haber verin nazlı yârim sevinsin
İster ziller taksın, ister dövünsün
Yarattığı eser ile övünsün
Öldürecek beni bir kuru sevda
KUL CEREN’i yaktı çöle çevirdi
Duyguları durgun göle çevirdi
Hazan vurmuş kuru güle çevirdi
Öldürecek beni bir kuru sevda.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.