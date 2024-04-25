Makale Yazısı-

BİR KURU SEVDA
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Düş­tüm bir ve­fa­sız yârin eline
Sol­du­ra­cak teni bir kuru sevda
Sakız oldum el âle­min di­li­ne
Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Se­ne­ler geçti de acım bit­mi­yor
Kov­sam da ba­şım­dan hüzün git­mi­yor
Sat­mak is­te­sem beş kuruş et­mi­yor
Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Yıl­lar­dır bit­me­yen dert­le dol­mu­şun
Gün­den güne sa­rar­mı­şım sol­mu­şum
Mut­lu­luk kö­yün­den sür­gün ol­mu­şum
Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Ben dert­ten ka­ça­rım, hu­zur­da ben­den
İçim dışım çürük kurt düşer ten­den
Göz­ya­şım ek­sil­mez bu yır­tık yen­den
Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Haber verin nazlı yârim se­vin­sin
İster zil­ler tak­sın, ister dö­vün­sün
Ya­rat­tı­ğı eser ile övün­sün
Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

KUL CEREN’i yaktı çöle çe­vir­di
Duy­gu­la­rı dur­gun göle çe­vir­di
Hazan vur­muş kuru güle çe­vir­di
Öl­dü­recek beni bir kuru sevda.

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