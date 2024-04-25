BİR KURU SEVDA

Düş­tüm bir ve­fa­sız yârin eline

Sol­du­ra­cak teni bir kuru sevda

Sakız oldum el âle­min di­li­ne

Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Se­ne­ler geçti de acım bit­mi­yor

Kov­sam da ba­şım­dan hüzün git­mi­yor

Sat­mak is­te­sem beş kuruş et­mi­yor

Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Yıl­lar­dır bit­me­yen dert­le dol­mu­şun

Gün­den güne sa­rar­mı­şım sol­mu­şum

Mut­lu­luk kö­yün­den sür­gün ol­mu­şum

Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Ben dert­ten ka­ça­rım, hu­zur­da ben­den

İçim dışım çürük kurt düşer ten­den

Göz­ya­şım ek­sil­mez bu yır­tık yen­den

Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

Haber verin nazlı yârim se­vin­sin

İster zil­ler tak­sın, ister dö­vün­sün

Ya­rat­tı­ğı eser ile övün­sün

Öl­dü­recek beni bir kuru sevda

KUL CEREN’i yaktı çöle çe­vir­di

Duy­gu­la­rı dur­gun göle çe­vir­di

Hazan vur­muş kuru güle çe­vir­di

Öl­dü­recek beni bir kuru sevda.