Sen seni sen gibi, anlat diyorsun
Kalemin kelamı, bendendir dostum.
“Ben” demeye dilim varmaz, tutulur
Çoğul söylemlerim ondandır dostum.
Kabullendim, Hak’tan saydım firakı
Huzur ile seyre daldım afakı
Temiz kalpliliğim, yüzümün akı
Beş vakit döndüğüm yöndendir dostum.
Çözen var mı, gözün görme sırrını?
İpek böceğinin örme sırrını
Yıldızların gökte durma sırrını
Şerhsiz ve şüphesiz, O’ndandır dostum.
Diklenmeden durmam, ruhumu soymam
Rızkı ile yiyip içerek doymam
Boyun bükmem, secde etmem baş koymam
Riyadan değildir, candandır dostum
Güvendim, atiden etmedim tasa
Geldik gidiyoruz, ömür çok kısa
Eğer ki! Duygular körlendi ise
Ruhu sarmalayan, kındandır dostum.
Ezanım okundu, namazım bekler,
Kurulu saatim, arada tekler
Mahir’im mutlaka beni de yoklar
Bu fani hayatta sondandır dostum.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.