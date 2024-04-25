Makale Yazısı-

ON­DAN­DIR ONDAN
Mahir Başpınar

Mahir Başpınar

Sen seni sen gibi, anlat di­yor­sun
Ka­le­min ke­la­mı, ben­den­dir dos­tum.
“Ben” de­me­ye dilim var­maz, tu­tu­lur
Çoğul söy­lem­le­rim on­dan­dır dos­tum.

Ka­bul­len­dim, Hak’tan say­dım fi­ra­kı
Huzur ile seyre dal­dım afakı
Temiz kalp­li­li­ğim, yü­zü­mün akı
Beş vakit dön­dü­ğüm yön­den­dir dos­tum.

Çözen var mı, gözün görme sır­rı­nı?
İpek bö­ce­ği­nin örme sır­rı­nı
Yıl­dız­la­rın gökte durma sır­rı­nı
Şerh­siz ve şüp­he­siz, O’ndan­dır dos­tum.

Dik­len­me­den dur­mam, ru­hu­mu soy­mam
Rızkı ile yiyip içe­rek doy­mam
Boyun bük­mem, secde etmem baş koy­mam
Ri­ya­dan de­ğil­dir, can­dan­dır dos­tum

Gü­ven­dim, ati­den et­me­dim tasa
Gel­dik gi­di­yo­ruz, ömür çok kısa
Eğer ki! Duy­gu­lar kör­len­di ise
Ruhu sar­ma­la­yan, kın­dan­dır dos­tum.

Eza­nım okun­du, na­ma­zım bek­ler,
Ku­ru­lu sa­atim, arada tek­ler
Mahir’im mut­la­ka beni de yok­lar
Bu fani ha­yat­ta son­dan­dır dos­tum.

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