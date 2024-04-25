Sen seni sen gibi, anlat di­yor­sun

Ka­le­min ke­la­mı, ben­den­dir dos­tum.

“Ben” de­me­ye dilim var­maz, tu­tu­lur

Çoğul söy­lem­le­rim on­dan­dır dos­tum.

Ka­bul­len­dim, Hak’tan say­dım fi­ra­kı

Huzur ile seyre dal­dım afakı

Temiz kalp­li­li­ğim, yü­zü­mün akı

Beş vakit dön­dü­ğüm yön­den­dir dos­tum.

Çözen var mı, gözün görme sır­rı­nı?

İpek bö­ce­ği­nin örme sır­rı­nı

Yıl­dız­la­rın gökte durma sır­rı­nı

Şerh­siz ve şüp­he­siz, O’ndan­dır dos­tum.

Dik­len­me­den dur­mam, ru­hu­mu soy­mam

Rızkı ile yiyip içe­rek doy­mam

Boyun bük­mem, secde etmem baş koy­mam

Ri­ya­dan de­ğil­dir, can­dan­dır dos­tum

Gü­ven­dim, ati­den et­me­dim tasa

Gel­dik gi­di­yo­ruz, ömür çok kısa

Eğer ki! Duy­gu­lar kör­len­di ise

Ruhu sar­ma­la­yan, kın­dan­dır dos­tum.

Eza­nım okun­du, na­ma­zım bek­ler,

Ku­ru­lu sa­atim, arada tek­ler

Mahir’im mut­la­ka beni de yok­lar

Bu fani ha­yat­ta son­dan­dır dos­tum.