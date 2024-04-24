Naziklik narinlik bunca yarenlik,
Maddesinde manasında derinlik,
Bedene tazelik, ruha serinlik,
Sınırsız sevginin zirvesi dostluk.
Dostluğun hasreti yürekte tüter,
Yorgunluğun alır, huzurun artar,
Ayıbı affeder, kusuru örter,
Sınırsız sevginin zirvesi dostluk.
Şefkat hürmet nimet hepsi içinde,
Sende samimiyet başka biçimde,
Varlığın da yokluğun da içinde,
Sınırsız sevginin zirvesi dostluk.
Yorgunlukta huzur, dertlere derman,
Varıp sığınacak en güzel liman,
Ne güzel dost diye yazılmış ferman,
Sınırsız sevginin zirvesi dostluk.
Dost himaye eder, sırrını saklar,
Gücenmez kırılmaz,gönül de saklar,
Izdıraptan kinden kederden aklar,
Sınırsız sevginin zirvesi dostluk.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.