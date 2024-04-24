Na­zik­lik na­rin­lik bunca ya­ren­lik,

Mad­de­sin­de ma­na­sın­da de­rin­lik,

Be­de­ne ta­ze­lik, ruha se­rin­lik,

Sı­nır­sız sev­gi­nin zir­ve­si dost­luk.

Dost­lu­ğun has­re­ti yü­rek­te tüter,

Yor­gun­lu­ğun alır, hu­zu­run artar,

Ayıbı af­fe­der, ku­su­ru örter,

Sı­nır­sız sev­gi­nin zir­ve­si dost­luk.

Şef­kat hür­met nimet hepsi için­de,

Sende sa­mi­mi­yet başka bi­çim­de,

Var­lı­ğın da yok­lu­ğun da için­de,

Sı­nır­sız sev­gi­nin zir­ve­si dost­luk.

Yor­gun­luk­ta huzur, dert­le­re der­man,

Varıp sı­ğı­na­cak en güzel liman,

Ne güzel dost diye ya­zıl­mış fer­man,

Sı­nır­sız sev­gi­nin zir­ve­si dost­luk.

Dost hi­ma­ye eder, sır­rı­nı sak­lar,

Gü­cen­mez kı­rıl­maz,gönül de sak­lar,

Iz­dı­rap­tan kin­den ke­der­den aklar,

Sı­nır­sız sev­gi­nin zir­ve­si dost­luk.