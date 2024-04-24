Makale Yazısı-

HAKLI MIYIM HAK­SIZ MI
Ali Çankaya

Ali Çankaya


Önce iman, sonra kuran, sonra ri­ayet
Ne kelam olsun mak­sat, nede ri­va­yet
Fayda ver­mez şu­ur­suz ih­las­sız iba­det
Hak­lı­mı yım, hak­sız mı

Ne hır­ka­yım, ne der­vi­şim, ner de varım
Ne hu­zur­da ne hu­zu­ra ne hı­zı­ra ha­zı­rım
Ne an­la­rım, Hızır gelse, dese ben hı­zı­rım
Haklı mıyım, hak­sız mı

Gö­re­ne her şey, ya mu­ci­ze, ya ke­ra­met­ tir
Gör­me­ye­ne ya zu­lu­mat, ya da ne­da­met­tir
İman, idrak, bir güzel lütuf, bir ga­ni­met­tir
Haklı mıyım hak­sız mı

Ömür ya erken ilk­ba­har, ya geç, son­ba­har­dır
Ya da bir andır, ya hüzün ya da nev'i ba­har­dır
Baki olan ubu­di­yet, ge­ri­si fani bir ak­se­su­ar­dır
Haklı mıyım, hak­sız mı

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