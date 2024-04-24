Önce iman, sonra kuran, sonra riayet
Ne kelam olsun maksat, nede rivayet
Fayda vermez şuursuz ihlassız ibadet
Haklımı yım, haksız mı
Ne hırkayım, ne dervişim, ner de varım
Ne huzurda ne huzura ne hızıra hazırım
Ne anlarım, Hızır gelse, dese ben hızırım
Haklı mıyım, haksız mı
Görene her şey, ya mucize, ya keramet tir
Görmeyene ya zulumat, ya da nedamettir
İman, idrak, bir güzel lütuf, bir ganimettir
Haklı mıyım haksız mı
Ömür ya erken ilkbahar, ya geç, sonbahardır
Ya da bir andır, ya hüzün ya da nev'i bahardır
Baki olan ubudiyet, gerisi fani bir aksesuardır
Haklı mıyım, haksız mı
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.