Sevda çiçekleri açsın yurdumda,
Dağlarda, ovalarda, yaylalarda,
Lâleler, sümbüller, nergisler,
Sevda şarkıları söylesin tüm çiçekler.
***
Bahar gelsin, tabiat şenlensin,
Her taraf yemyeşil olsun, doğa canlansın,
Tohumlar toprağa düşsün, toprak ana sevinsin,
Hep bir ağızdan sevda şarkıları söylensin.
***
Kuzular meleşsin, oğlaklar oynaşsın,
Deli taylar otlaklarda yarışsın,
Kınalı keklikler koyaklarda buluşsun,
Duygular coştukça coşsun.
***
Bülbüller ötsün, güller açsın,
Has bahçe şenlensin, gelincikler dizilsin,
“Mor menekşe selâma dursun”,
“Gül kızarsın hicâbından”.
***
Arılar çiçekten çiçeğe konsun,
Etrafa misk-i amber saçılsın,
Dans etsin Ağustos böcekleri,
Her tarafta sevda şarkıları söylensin.
***
Gökyüzünde allı turnalar uçsun,
Sevda mektupları taşısınlar yâre,
Samanyolunda yıldızlar oynaşsın,
Tercüman olsunlar hicranlı yüreğime.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.