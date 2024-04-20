Makale Yazısı-

SEVDA ÇİÇEK­LERİ
İlhan Akar

İlhan Akar

Sevda çi­çek­le­ri açsın yur­dum­da,
Dağ­lar­da, ova­lar­da, yay­la­lar­da,
Lâ­le­ler, süm­bül­ler, ner­gis­ler,
Sevda şar­kı­la­rı söy­le­sin tüm çi­çek­ler.
***
Bahar gel­sin, ta­bi­at şen­len­sin,
Her taraf yem­ye­şil olsun, doğa can­lan­sın,
To­hum­lar top­ra­ğa düş­sün, top­rak ana se­vin­sin,
Hep bir ağız­dan sevda şar­kı­la­rı söy­len­sin.
***
Ku­zu­lar me­leş­sin, oğ­lak­lar oy­naş­sın,
Deli tay­lar ot­lak­lar­da ya­rış­sın,
Kı­na­lı kek­lik­ler ko­yak­lar­da bu­luş­sun,
Duy­gu­lar coş­tuk­ça coş­sun.
***
Bül­bül­ler ötsün, gül­ler açsın,
Has bahçe şen­len­sin, ge­lin­cik­ler di­zil­sin,
“Mor me­nek­şe se­lâ­ma dur­sun”,
“Gül kı­zar­sın hi­câ­bın­dan”.
***
Arı­lar çi­çek­ten çi­çe­ğe kon­sun,
Et­ra­fa misk-i amber sa­çıl­sın,
Dans etsin Ağus­tos bö­cek­le­ri,
Her ta­raf­ta sevda şar­kı­la­rı söy­len­sin.
***
Gök­yü­zün­de allı tur­na­lar uçsun,
Sevda mek­tup­la­rı ta­şı­sın­lar yâre,
Sa­man­yo­lun­da yıl­dız­lar oy­naş­sın,
Ter­cü­man ol­sun­lar hic­ran­lı yü­re­ği­me.

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