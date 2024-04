Sevda çi­çek­le­ri açsın yur­dum­da,

Dağ­lar­da, ova­lar­da, yay­la­lar­da,

Lâ­le­ler, süm­bül­ler, ner­gis­ler,

Sevda şar­kı­la­rı söy­le­sin tüm çi­çek­ler.

***

Bahar gel­sin, ta­bi­at şen­len­sin,

Her taraf yem­ye­şil olsun, doğa can­lan­sın,

To­hum­lar top­ra­ğa düş­sün, top­rak ana se­vin­sin,

Hep bir ağız­dan sevda şar­kı­la­rı söy­len­sin.

***

Ku­zu­lar me­leş­sin, oğ­lak­lar oy­naş­sın,

Deli tay­lar ot­lak­lar­da ya­rış­sın,

Kı­na­lı kek­lik­ler ko­yak­lar­da bu­luş­sun,

Duy­gu­lar coş­tuk­ça coş­sun.

***

Bül­bül­ler ötsün, gül­ler açsın,

Has bahçe şen­len­sin, ge­lin­cik­ler di­zil­sin,

“Mor me­nek­şe se­lâ­ma dur­sun”,

“Gül kı­zar­sın hi­câ­bın­dan”.

***

Arı­lar çi­çek­ten çi­çe­ğe kon­sun,

Et­ra­fa misk-i amber sa­çıl­sın,

Dans etsin Ağus­tos bö­cek­le­ri,

Her ta­raf­ta sevda şar­kı­la­rı söy­len­sin.

***

Gök­yü­zün­de allı tur­na­lar uçsun,

Sevda mek­tup­la­rı ta­şı­sın­lar yâre,

Sa­man­yo­lun­da yıl­dız­lar oy­naş­sın,

Ter­cü­man ol­sun­lar hic­ran­lı yü­re­ği­me.