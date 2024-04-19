Hayatta her şey istemekle, emekle olur ve kader de gayrete âşıktır. Gayret eden insan, sorumluluk sahibi olur, kendini görüp kabul etme cesareti gösterir ve kaliteli insan olur. Kaliteli insan kendisini yönettiği gibi yönetilmeye ve yöneticilere ihtiyaçları yoktur. Çünkü onlar, empatiyle yaşarlar. Öz disiplin ve öz denetime sahiptirler. Üstlendikleri sorumluluğun hakkını verirler ve birinci sınıf icracısı olurlar. Öyle güzel insanlar; zoru yenerek var olurlar boyun eğerek değil. Unutma.

Diğer yanda kaliteden yoksun sorumsuzlar, kendi oluşturdukları sorunlardan dolayı mağdurmuş gibi konuşurlar ve davranırlar. Onlar, hiçbir şey olmadan çok şey olmaya, millete, devlete yük olmaya, hazineyi kemirmeye, siyaseti ve makamı çalıp sermaye etmeye milletin başına bela olmaya ve sömürmeye devam ederler. Bizler, insanı ve doğayı tüketmekten başka hiçbir işe yaramayan kenelerin farkına varmalıyız. Aksi halde meydan çalanlara kalır. Bilinmeli ki; kötülük tembelliğin sonucu olup, iyilere düşmandır. Kötüler başarısızlıkların faturasını iyilere keserler ve hatalı oldukları halde haklıyı oynarlar! Onlara katlandıkça daha da azgınlaşırlar, unutma!

Hayatın bir başka gerçeği de var; ne kadar iyi olursanız olun birilerinin hikâyesinde kötüyüz. Dikkat! Doğru söz işine gelmeyenin zoruna gider, gidiyor da… Gitsin. Hayatta saygı görmek yerine değerli olmayı, zengin olmak yerine kimseye muhtaç olmamayı, lüks şeyler yerine ufak şeylerden zevk almayı ve zarafet sahibi olmayı tercih etmeli. Bilinmeli ki; erdem çıkarların çarpıştığı yerde ortaya çıkar ve çıkıyor da… Bu hayatta rızık mal değildir, sevmek, sevilmek, iyi ve adil insanlara denk gelmekte rızıktır. Bunu da unutma!

İnsanların size olan davranışları kendi değerlerini gösterir, sizin değerinizi değil. Kendi hatalarını düzelteceğine, başkalarını hatalarını eleştirerek var olmak isteyenlerden ve kendi hatalarının bedelini başkalarına ödetenlerden uzak durmalı. Azarlayarak ve aşağılayarak konuşanlar normal değil, arızalı insanlardır. Unutma!

Yanlışı savunan, acıdan ve çaresizliğinden zevk duyanlardan, doğruyu görmezden gelen, iyiliği inkâr eden nankörlerden uzak durmalı. Nankör insan asla değişmez, unutma!

Sevgi ve saygı görmediğin yere gitme, gitsen de durma, dursan da kalma, kalsan da onlar gibi olma… İnciten insanlara mesafe koy ki; herkes yerini bilsin. Unutma!

Üretim yerine tüketim eğitimi verdiğimiz sürece, başarmak için hile yapanı kahraman saydığımız sürece, hukuka uyanları mağdur, uymayanlar kazançlı olduğu sürece iflah olmayız. Öyle okullarda yetişenlerden çatışmacı, çıkarcı boş yapı ortaya çıkar. Orada yalana ve konfora alışana da doğruyu anlatamazsınız, hatta doğru söyleyeni yalancı yaparlar. Kötülerin kaybetmediği ülkede-toplumda çocuklara ahlakı öğretemezsiniz. Unutma!

Gülün amacı gül olmaktır, senin amacın kendin olmaktır. Olmuşsan, olabildiysen olduğun gibi harikasın! Seni sessizken, sadece önemseyenler duyabilir ve anlayabilir. Sabret. Sabır, yalnızca bekleme becerisi değildir, beklerken, doğru davranış sergileme yeteneğidir.

Bizim, üreten, yalan söylemeyen, emanete hıyanet etmeyen, iftira atmayan, gıybet etmeyen, gösteriş yapmayan, çalmayan, kötü söz söylemeyen, aşağılamaya, azarlamayan, israf etmeyen, bozgunculuk yapmayan insanlara ihtiyacımız vardır. Bireysel, ailevi ve toplumsal olarak görevlerimizi doğru yapmalı ve dürüstçe yaşamalıyız. Huzur için önce olumsuz düşüncelerden arınmalıyız, uyanmalıyız. Unutma! Unutursak, uyutulur, uyuşturulur ve sömürülürüz. Paylaşmak isterim.

Günün sözü: İnsan, arzularına-tüketime direnebildiği kadar ve hak sahibinin hakkını verebildiği kadar insandır.