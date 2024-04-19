İnci Betül Ünal - Allahım sizlere sabır versin mekanı cennet olsun inşallah eminemin nasıl alçakgönüllü bir kızdı nasıl olduda bu çocuğun başına böyle şeyler geldi anasının acısını unutamamıştı şimdi onun çocukları kendisini nasıl unutacak