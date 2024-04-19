Al yeşilim erken soldu
İşte çektim gidiyorum
Gözyaşıyla çilem doldu
Sabır ektim gidiyorum
Suyumuz baştan bulandı
Ahımız göğe dayandı
Ekinim tarlada yandı
Bundan bıktım gidiyorum
Gündüzünden gecesinden
Ay doğmadı yücesinden
Kurtularak kocasından
Yola çıktım gidiyorum
Gözyaşıyla başladığım
Yastığımı ısladığım
Boş vererek boşladığım
Candan geçtim gidiyorum
Çoçukları aldım yattım
Feleğin sillesin tattım
Uğursuz birine çattım
Kana battım gidiyorum
Ağarmadı kara bahtım
Yerine gelmedi ahtım
Dikiş tutmuyordu baktım
Kefen biçtim gidiyorum
Yetmedi iyi niyetim
Derdimi anama dedim
İki kuzum kaldı yetim
Size attım gidiyorum
Kim ağlayıp kim gülüyor
Kim’öldürüp kim’ölüyor
Koyun kuzuya meliyor
Sala yattım gidiyorum
Alacalı karlı dağlar
Kurt- kuş benim için ağlar
Tufana uğradı bağlar
Yaprak döktüm gidiyorum
Ne kız oldum ne de gelin
Bir tek gün görmedim bilin
Doğrulur mu böyle belin
Selle aktın gidiyorum
Maraş Elbistan arası
Yanmadı bahtın çırası
Kapanmaz kurşun yarası
Size yüktüm gidiyorum
Kanım dışarı akıyor
Teyzemler ağıt yakıyor
Cennet burnuma tütüyor
Dönmem kalktım gidiyorum
Düzelmez çitim siyecim
Dertle dolu benim içim
Asıl yurtta kalmak için
Bendim söktüm gidiyorum
Kabrim derin kazılıyor
İsmim taşa yazılıyor
Kuzularım sızılıyor
Ağıt yaktım gidiyorum
Gözükara'm ağlıyorum
Yüreğimi dağlıyorum
Sözü burda bağlıyorum
Boyun büktüm gidiyorum
[1] Beş Nisan 2023 de trafik kazasında kaybettiğimiz Ünsel bacımın kızı, 17 Nisan 2024 de sabah saat beşte kan uykudayken, cinnet geçiren kocası tarafından vurularak öldürülen bahtsız yeğenim Emine’nin ağzıyla kaleme aldığım ağıt:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(62 )
Nuri Yılmaz - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Murat Şirinoğlu - Nur icinde yatsin. Sonucta gercek merhametin kaynagi olan yaraticimiza dondu. Mekani cennet olsun.
İlhan Külahçı - Çok üzgünüm çok üzüldüm zamansız bir gidiş geride kalan iki çocuk rabbim sabır versin başın sağolsun kardeşim ?
Rafet Yaman - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Allah geride kalan yavrularına sabır ihsan eylesin inşaallah
Zeynep Sümer - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Kahraman Çiçek - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun kardeşim
Gazi Uğur - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun
Şaban Demirtaş - Allah rahmet eylesin sabırlar versin
Mustafa Ahraz - Allahım rahmet eylesin,anlatılabilindiği kadar anlatılmış,diline sağlık ozanım
Zeynel Türk - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Uğur Yinanç - Rabbim rahmetiyle muamele eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Orhan Yağmuroğulları - Başınız sağ olsun.Allah rahmet eylesin.Sizlere sabır diliyorum.
Kaleminize sağlık.
Hatem Çamcı - Allah mekanini cennet etsin bütün aylenin başı saholsun
Şengül Pehlivanoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevenlerinin başı sağolsun
Celaletdin Arslan - Yüreğine sağlık abim. Kederli ailesine ve sizlere Allah sabır versin.
Yemliha Gürlek. - Yemliha Gürlek
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
İbrahim İnal - Allahü teâla rahmetiyle muamele eylesin. Ruhu şad mekan-ı cennet olsun inşallah
Ömer Özdoğan - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun Allah sabrınızı versin abi
İlhan Felekoğlu - Başınız sağolsun Mehmet bey .sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
Yurdagül Ketmen - Allah rahmet etsin mekânı cennet olsun Başınız sağ olsun Mehmet abi
Mustafa Ferit Yıldız - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Sami Çimen - Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Tüm yakınlarına sağlık ve sabır diliyorum
Hacı Ali Ekici - Rabb'im rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun ailenize yakınlarınıza sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
M. Emin Ersoy - Allah rahmet eylesin kardeşim acınız büyük Rabbim sabırlar versin selam ve dualarımla
E. Halit Yıldırım - Başınız sağ olsun hocam. Allah rahmet eylesin
İbrahim Gövcecik - Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabırlar versin. Sizin de dilinize sağlık Mehmet bey,harika yorumlamışsınız.
Mehmet Türk - Yüreğime sağlık kardeşim. Yeğenine de Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah çocuklarının yâr ve yardımcısı olsun. Sabırlar dilerim.
Buğra Berkün - Mekanları cennet olsun.Çok duygu dolu bir ağıt olmuş.
Duran Gözükara - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun
İnci Betül Ünal - Allahım sizlere sabır versin mekanı cennet olsun inşallah eminemin nasıl alçakgönüllü bir kızdı nasıl olduda bu çocuğun başına böyle şeyler geldi anasının acısını unutamamıştı şimdi onun çocukları kendisini nasıl unutacak
Enver Gözükara - Mehmet Gözükara Mehmet’ciğim;yeğen acısıda bir başka yakar insanı.Sana dayanma gücü ve yeğeninin yeri cennet olsun dileriz.Sevgilerimle.
Leyla Dedeler - Ya Mehmet Bey diline yüreğine sağlık Ya ben Ağlattın Keşke Tanımasaydım görmeseydim mekanı cennet kaprin Nur olsun
Mustafa Kök - Ne fecaat böyle Mehmetcıgım!...
Başınız sağ olsun!...
Yüce Mevlâ sabrını esirgenesin!...
Merhumeye rahmetler olsun!
Meral Ceritli - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah basınız sağolsun abim rabbim sabır versin sizlere
Ramazan Pamuk - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Ahmet Söyler - Kardeşim benim, ne denir bilemiyorum, ruhu şâd mekânı cennet olsun. Sizlere sabır ve başsağlığı diliyorum.
Adem Sağlam - ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet makamı ala olsun INSALLAH
Başınız sağ olsun RABBİMDEN sabırlar diliyorum
Yemliha Çetinkaya - Büyük dram, büyük acı. Dışına değilse bile insanın kendi içine süğüm süğüm gözyaşını akıtacağı bir elim olayın etkileyici bir anlatımı olmuş şiir. Sayın Mehmet abim tekrar başınız sağ olsun. Rabbim talihsiz yeğeninizin gittiği yerde güldürsün yüzünü.
Saime Kılıç - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah yüreğine sağlık sizede sabırlar diliyorum okurken çok duygulandım allahım birdaha böyle yaşatmasın kimseye bu acıyı âmin inşallah.
Yaşar Demirel - Rabbim rahmet merhamet eylesin
Hüseyin Çıplak - Kader gülmedimi ğülmez Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah kardeşim Gözükaram diline sağlık
Mithat Güzel - Sabırlar dilerim Mehmet bey kardeşim Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun....
Caner Uğur - Allah Rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun inşallah.
Emeğinize sağlık hocam
Ali Mazhar - Mekanı Cennet Olsun.DuA ve FatihA
Ruhi Ünalan - Allahım gani gani rahmet eylesin sizlerede sabırlar versin. Diline, yüreğine sağlık. Dagladın üstadım yüreğimizi.
Yakup Gümüş - Allah gani gani rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Ünal Öksüz - Çok üzüldüm Allah sabır versin kardeşim çok üzücü nur içinde yatsın yavrumuz
Hacı Aygün - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Evlarlarına sevenlerine sabırlar diliyorum başınız sağolsun arkadaşım ?
Gürsel Aksu - Allah hepsine rahmet eylesin.
Fatma Özger Bilgiç - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.
Fadime Brk Brk - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun
Osman Güzel - Allah cc rahmet eylesin.
Kabri nur makamı cennet olsun.
Himmet Akbaş - ALLAH'IN RAHMETİ MERHAMETİ VE MAĞFİRETİ ÜZERİNE OLSUN İNŞAALLAH KABİRLERİ PÜRNÜR VARACAĞI YER FİRDEVS CENNETİ OLSUN AMİİİN TOBRAKLAR İNCİTMESİN
Celalettin Kurt - Allah rahmet eylesin
Samet Gözükara - Allahım sabırlar versin emmioğlu
Fatma Tarhan - Neden ilk kadını gözden çıkarırlar ? Bu hasta ruhlar anlayamadım...
Fuat Bostancı - Rahmetler olsun gönlüne sağlık abim
Emrah Demir - Yüreğine sağlık dayım Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah bacımın
Adem Kancı - Ruhu şad mekanı cennet olsun
Sevim Yılmaz - Mekanı cennet olsun Allah sabrınızı versin
Nurettin Güneş - Rabbim Mekânını cennet eylesin inşallah. Rabbim Sizlere Sabır versin inşallah. Başınız sağolsun Sayın Hocam.
Mahir Başpınar - Allah rahmet eylesin mekanı cennettir inşallah. Sabırlar diliyorum kardeşim.
Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.