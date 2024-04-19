Makale Yazısı-

Gi­di­yo­rum[1]
Mehmet Gözükara

Mehmet Gözükara

Al ye­şi­lim erken soldu
İşte çek­tim gi­di­yo­rum
Göz­ya­şıy­la çilem doldu
Sabır ektim gi­di­yo­rum

Su­yu­muz baş­tan bu­lan­dı
Ahı­mız göğe da­yan­dı
Eki­nim tar­la­da yandı
Bun­dan bık­tım gi­di­yo­rum

Gün­dü­zün­den ge­ce­sin­den
Ay doğ­ma­dı yü­ce­sin­den
Kur­tu­la­rak ko­ca­sın­dan
Yola çık­tım gi­di­yo­rum

Göz­ya­şıy­la baş­la­dı­ğım
Yas­tı­ğı­mı ıs­la­dı­ğım
Boş ve­re­rek boş­la­dı­ğım
Can­dan geç­tim gi­di­yo­rum

Ço­çuk­la­rı aldım yat­tım
Fe­le­ğin sil­le­sin tat­tım
Uğur­suz bi­ri­ne çat­tım
Kana bat­tım gi­di­yo­rum

Ağar­ma­dı kara bah­tım
Ye­ri­ne gel­me­di ahtım
Dikiş tut­mu­yor­du bak­tım
Kefen biç­tim gi­di­yo­rum

Yet­me­di iyi ni­ye­tim
Der­di­mi anama dedim
İki kuzum kaldı yetim
Size attım gi­di­yo­rum

Kim ağ­la­yıp kim gü­lü­yor
Kim’öl­dü­rüp kim’ölü­yor
Koyun ku­zu­ya me­li­yor
Sala yat­tım gi­di­yo­rum

Ala­ca­lı karlı dağ­lar
Kurt- kuş benim için ağlar
Tu­fa­na uğ­ra­dı bağ­lar
Yap­rak dök­tüm gi­di­yo­rum

Ne kız oldum ne de gelin
Bir tek gün gör­me­dim bilin
Doğ­ru­lur mu böyle belin
Selle aktın gi­di­yo­rum

Maraş El­bis­tan arası
Yan­ma­dı bah­tın çı­ra­sı
Ka­pan­maz kur­şun ya­ra­sı
Size yük­tüm gi­di­yo­rum

Kanım dı­şa­rı akı­yor
Tey­zem­ler ağıt ya­kı­yor
Cen­net bur­nu­ma tü­tü­yor
Dön­mem kalk­tım gi­di­yo­rum

Dü­zel­mez çitim si­ye­cim
Dert­le dolu benim içim
Asıl yurt­ta kal­mak için
Ben­dim sök­tüm gi­di­yo­rum

Kab­rim derin ka­zı­lı­yor
İsmim taşa ya­zı­lı­yor
Ku­zu­la­rım sı­zı­lı­yor
Ağıt yak­tım gi­di­yo­rum

Gö­zü­ka­ra'm ağ­lı­yo­rum
Yü­re­ği­mi dağ­lı­yo­rum
Sözü burda bağ­lı­yo­rum
Boyun bük­tüm gi­di­yo­rum


[1] Beş Nisan 2023 de tra­fik ka­za­sın­da kay­bet­ti­ği­miz Ünsel ba­cı­mın kızı, 17 Nisan 2024 de sabah saat beşte kan uy­ku­day­ken, cin­net ge­çi­ren ko­ca­sı ta­ra­fın­dan vu­ru­la­rak öl­dü­rü­len baht­sız ye­ğe­nim Emine’nin ağ­zıy­la ka­le­me al­dı­ğım ağıt:

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Yorumlar

(62)
62

Nuri Yılmaz - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 08:29
61

Murat Şirinoğlu - Nur icinde yatsin. Sonucta gercek merhametin kaynagi olan yaraticimiza dondu. Mekani cennet olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 08:29
60

İlhan Külahçı - Çok üzgünüm çok üzüldüm zamansız bir gidiş geride kalan iki çocuk rabbim sabır versin başın sağolsun kardeşim ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 20:47
59

Rafet Yaman - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Allah geride kalan yavrularına sabır ihsan eylesin inşaallah

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 20:46
57

Kahraman Çiçek - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun kardeşim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 20:43
56

Gazi Uğur - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 20:42
54

Mustafa Ahraz - Allahım rahmet eylesin,anlatılabilindiği kadar anlatılmış,diline sağlık ozanım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 20:40
53

Zeynel Türk - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 14:28
52

Uğur Yinanç - Rabbim rahmetiyle muamele eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 14:27
51

Orhan Yağmuroğulları - Başınız sağ olsun.Allah rahmet eylesin.Sizlere sabır diliyorum.

Kaleminize sağlık.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 11:02
50

Hatem Çamcı - Allah mekanini cennet etsin bütün aylenin başı saholsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 11:01
49

Şengül Pehlivanoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevenlerinin başı sağolsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 11:00
48

Celaletdin Arslan - Yüreğine sağlık abim. Kederli ailesine ve sizlere Allah sabır versin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 10:59
47

Yemliha Gürlek. - Yemliha Gürlek

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 09:24
46

İbrahim İnal - Allahü teâla rahmetiyle muamele eylesin. Ruhu şad mekan-ı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 17:52
45

Ömer Özdoğan - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun Allah sabrınızı versin abi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 10:15
44

İlhan Felekoğlu - Başınız sağolsun Mehmet bey .sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 10:11
43

Yurdagül Ketmen - Allah rahmet etsin mekânı cennet olsun Başınız sağ olsun Mehmet abi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 10:02
42

Mustafa Ferit Yıldız - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 10:00
41

Sami Çimen - Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Tüm yakınlarına sağlık ve sabır diliyorum

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 01:18
40

Hacı Ali Ekici - Rabb'im rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun ailenize yakınlarınıza sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 01:17
39

M. Emin Ersoy - Allah rahmet eylesin kardeşim acınız büyük Rabbim sabırlar versin selam ve dualarımla

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 20:08
38

E. Halit Yıldırım - Başınız sağ olsun hocam. Allah rahmet eylesin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 19:21
37

İbrahim Gövcecik - Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabırlar versin. Sizin de dilinize sağlık Mehmet bey,harika yorumlamışsınız.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 19:15
36

Mehmet Türk - Yüreğime sağlık kardeşim. Yeğenine de Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah çocuklarının yâr ve yardımcısı olsun. Sabırlar dilerim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 19:08
35

Buğra Berkün - Mekanları cennet olsun.Çok duygu dolu bir ağıt olmuş.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 18:50
34

Duran Gözükara - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 18:29
33

İnci Betül Ünal - Allahım sizlere sabır versin mekanı cennet olsun inşallah eminemin nasıl alçakgönüllü bir kızdı nasıl olduda bu çocuğun başına böyle şeyler geldi anasının acısını unutamamıştı şimdi onun çocukları kendisini nasıl unutacak

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 18:28
32

Enver Gözükara - Mehmet Gözükara Mehmet’ciğim;yeğen acısıda bir başka yakar insanı.Sana dayanma gücü ve yeğeninin yeri cennet olsun dileriz.Sevgilerimle.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 18:25
31

Leyla Dedeler - Ya Mehmet Bey diline yüreğine sağlık Ya ben Ağlattın Keşke Tanımasaydım görmeseydim mekanı cennet kaprin Nur olsun

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 17:35
30

Mustafa Kök - Ne fecaat böyle Mehmetcıgım!...

Başınız sağ olsun!...

Yüce Mevlâ sabrını esirgenesin!...

Merhumeye rahmetler olsun!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 17:35
29

Meral Ceritli - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah basınız sağolsun abim rabbim sabır versin sizlere

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:36
27

Ahmet Söyler - Kardeşim benim, ne denir bilemiyorum, ruhu şâd mekânı cennet olsun. Sizlere sabır ve başsağlığı diliyorum.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:34
26

Adem Sağlam - ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet makamı ala olsun INSALLAH

Başınız sağ olsun RABBİMDEN sabırlar diliyorum

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:30
25

Yemliha Çetinkaya - Büyük dram, büyük acı. Dışına değilse bile insanın kendi içine süğüm süğüm gözyaşını akıtacağı bir elim olayın etkileyici bir anlatımı olmuş şiir. Sayın Mehmet abim tekrar başınız sağ olsun. Rabbim talihsiz yeğeninizin gittiği yerde güldürsün yüzünü.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:29
24

Saime Kılıç - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah yüreğine sağlık sizede sabırlar diliyorum okurken çok duygulandım allahım birdaha böyle yaşatmasın kimseye bu acıyı âmin inşallah.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:27
22

Hüseyin Çıplak - Kader gülmedimi ğülmez Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah kardeşim Gözükaram diline sağlık

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:24
21

Mithat Güzel - Sabırlar dilerim Mehmet bey kardeşim Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun....

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:19
20

Caner Uğur - Allah Rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun inşallah.

Emeğinize sağlık hocam

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:19
18

Ruhi Ünalan - Allahım gani gani rahmet eylesin sizlerede sabırlar versin. Diline, yüreğine sağlık. Dagladın üstadım yüreğimizi.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:17
17

Yakup Gümüş - Allah gani gani rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:14
16

Ünal Öksüz - Çok üzüldüm Allah sabır versin kardeşim çok üzücü nur içinde yatsın yavrumuz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:13
15

Hacı Aygün - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Evlarlarına sevenlerine sabırlar diliyorum başınız sağolsun arkadaşım ?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:12
13

Fatma Özger Bilgiç - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:09
12

Fadime Brk Brk - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:08
11

Osman Güzel - Allah cc rahmet eylesin.

Kabri nur makamı cennet olsun.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:07
10

Himmet Akbaş - ALLAH'IN RAHMETİ MERHAMETİ VE MAĞFİRETİ ÜZERİNE OLSUN İNŞAALLAH KABİRLERİ PÜRNÜR VARACAĞI YER FİRDEVS CENNETİ OLSUN AMİİİN TOBRAKLAR İNCİTMESİN

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:06
07

Fatma Tarhan - Neden ilk kadını gözden çıkarırlar ? Bu hasta ruhlar anlayamadım...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:03
05

Emrah Demir - Yüreğine sağlık dayım Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah bacımın

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:02
03

Sevim Yılmaz - Mekanı cennet olsun Allah sabrınızı versin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:00
02

Nurettin Güneş - Rabbim Mekânını cennet eylesin inşallah. Rabbim Sizlere Sabır versin inşallah. Başınız sağolsun Sayın Hocam.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 14:59
01

Mahir Başpınar - Allah rahmet eylesin mekanı cennettir inşallah. Sabırlar diliyorum kardeşim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:17
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Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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