5 Nisan 2023 de trafik kazasında kaybettiğimiz Ünsel bacımın kızı, 17 Nisan 2024 de sabah saat beşte kan uykudayken, cinnet geçiren kocası tarafından vurularak öldürülen bahtsız yeğenim Emine'nin ağzıyla kalame aldığım Ağıt:
Gidiyorum
Al yeşilim erken soldu
İşte çektim gidiyorum
Gözyaşıyla çilem doldu
Sabır ektim gidiyorum
Suyumuz baştan bulandı
Ahımız göğe dayandı
Ekinim tarlada yandı
Bundan bıktım gidiyorum
Çoçukları aldım yattım
Feleğin sillesin tattım
Uğursuz birine çattım
Kana battım gidiyorum
Ağarmadı kara bahtım
Yerine gelmedi ahtım
Dikiş tutmuyordu baktım
Kefen biçtim gidiyorum
Yetmedi iyi niyetim
Derdimi anama dedim
İki kuzum kaldı yetim
Size attım gidiyorum
Ne kız oldum ne de gelin
Bir tek gün görmedim bilin
Doğrulur mu böyle belin
Selle aktın gidiyorum
Maraş Elbistan arası
Yanmadı bahtın çırası
Kapanmaz kurşun yarası
Yaprak döktüm gidiyorum
Kanım dışarı akıyor
Teyzemde ağıt yakıyor
Cennet burnuma tütüyor
Dönmem kalktım gidiyorum
Düzelmez çitim siyecim
Dertle dolu benim içim
Asıl yurtta kalmak için
Bendim söktüm gidiyorum
Kabrim derin kazılıyor
İsmim taşa yazılıyor
Kuzularım sızılıyor
Ağıt yaktım gidiyorum
Gözükara'm ağlıyorum
Yüreğimi dağlıyorum
Sözü burda bağlıyorum
Boyun büktüm gidiyorum
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.