5 Nisan 2023 de tra­fik ka­za­sın­da kay­bet­ti­ği­miz Ünsel ba­cı­mın kızı, 17 Nisan 2024 de sabah saat beşte kan uy­ku­day­ken, cin­net ge­çi­ren ko­ca­sı ta­ra­fın­dan vu­ru­la­rak öl­dü­rü­len baht­sız ye­ğe­nim Emine'nin ağ­zıy­la ka­la­me al­dı­ğım Ağıt:

Gi­di­yo­rum

Al ye­şi­lim erken soldu

İşte çek­tim gi­di­yo­rum

Göz­ya­şıy­la çilem doldu

Sabır ektim gi­di­yo­rum

Su­yu­muz baş­tan bu­lan­dı

Ahı­mız göğe da­yan­dı

Eki­nim tar­la­da yandı

Bun­dan bık­tım gi­di­yo­rum

Ço­çuk­la­rı aldım yat­tım

Fe­le­ğin sil­le­sin tat­tım

Uğur­suz bi­ri­ne çat­tım

Kana bat­tım gi­di­yo­rum

Ağar­ma­dı kara bah­tım

Ye­ri­ne gel­me­di ahtım

Dikiş tut­mu­yor­du bak­tım

Kefen biç­tim gi­di­yo­rum

Yet­me­di iyi ni­ye­tim

Der­di­mi anama dedim

İki kuzum kaldı yetim

Size attım gi­di­yo­rum

Ne kız oldum ne de gelin

Bir tek gün gör­me­dim bilin

Doğ­ru­lur mu böyle belin

Selle aktın gi­di­yo­rum

Maraş El­bis­tan arası

Yan­ma­dı bah­tın çı­ra­sı

Ka­pan­maz kur­şun ya­ra­sı

Yap­rak dök­tüm gi­di­yo­rum

Kanım dı­şa­rı akı­yor

Tey­zem­de ağıt ya­kı­yor

Cen­net bur­nu­ma tü­tü­yor

Dön­mem kalk­tım gi­di­yo­rum

Dü­zel­mez çitim si­ye­cim

Dert­le dolu benim içim

Asıl yurt­ta kal­mak için

Ben­dim sök­tüm gi­di­yo­rum

Kab­rim derin ka­zı­lı­yor

İsmim taşa ya­zı­lı­yor

Ku­zu­la­rım sı­zı­lı­yor

Ağıt yak­tım gi­di­yo­rum

Gö­zü­ka­ra'm ağ­lı­yo­rum

Yü­re­ği­mi dağ­lı­yo­rum

Sözü burda bağ­lı­yo­rum

Boyun bük­tüm gi­di­yo­rum