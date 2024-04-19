Makale Yazısı-

Gi­di­yo­rum
Mehmet Gözükara

Mehmet Gözükara

5 Nisan 2023 de tra­fik ka­za­sın­da kay­bet­ti­ği­miz Ünsel ba­cı­mın kızı, 17 Nisan 2024 de sabah saat beşte kan uy­ku­day­ken, cin­net ge­çi­ren ko­ca­sı ta­ra­fın­dan vu­ru­la­rak öl­dü­rü­len baht­sız ye­ğe­nim Emine'nin ağ­zıy­la ka­la­me al­dı­ğım Ağıt:

Gi­di­yo­rum

Al ye­şi­lim erken soldu
İşte çek­tim gi­di­yo­rum
Göz­ya­şıy­la çilem doldu
Sabır ektim gi­di­yo­rum

Su­yu­muz baş­tan bu­lan­dı
Ahı­mız göğe da­yan­dı
Eki­nim tar­la­da yandı
Bun­dan bık­tım gi­di­yo­rum

Ço­çuk­la­rı aldım yat­tım
Fe­le­ğin sil­le­sin tat­tım
Uğur­suz bi­ri­ne çat­tım
Kana bat­tım gi­di­yo­rum

Ağar­ma­dı kara bah­tım
Ye­ri­ne gel­me­di ahtım
Dikiş tut­mu­yor­du bak­tım
Kefen biç­tim gi­di­yo­rum

Yet­me­di iyi ni­ye­tim
Der­di­mi anama dedim
İki kuzum kaldı yetim
Size attım gi­di­yo­rum

Ne kız oldum ne de gelin
Bir tek gün gör­me­dim bilin
Doğ­ru­lur mu böyle belin
Selle aktın gi­di­yo­rum

Maraş El­bis­tan arası
Yan­ma­dı bah­tın çı­ra­sı
Ka­pan­maz kur­şun ya­ra­sı
Yap­rak dök­tüm gi­di­yo­rum

Kanım dı­şa­rı akı­yor
Tey­zem­de ağıt ya­kı­yor
Cen­net bur­nu­ma tü­tü­yor
Dön­mem kalk­tım gi­di­yo­rum

Dü­zel­mez çitim si­ye­cim
Dert­le dolu benim içim
Asıl yurt­ta kal­mak için
Ben­dim sök­tüm gi­di­yo­rum

Kab­rim derin ka­zı­lı­yor
İsmim taşa ya­zı­lı­yor
Ku­zu­la­rım sı­zı­lı­yor
Ağıt yak­tım gi­di­yo­rum

Gö­zü­ka­ra'm ağ­lı­yo­rum
Yü­re­ği­mi dağ­lı­yo­rum
Sözü burda bağ­lı­yo­rum
Boyun bük­tüm gi­di­yo­rum

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL