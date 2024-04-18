Hep Level at­la­dı za­man­la insan

Akıl­lar da­ğı­nık ,fikir de­ğiş­ti

İki­bin­yir­mi­dört ay­lar­dan Nisan

Zen­gin daha zen­gin, fakir de­ğiş­ti

Ka­nun­lar ya­zıl­dı, hepsi ya­sa­lı

Bu zaman her­ke­sin fark­lı ma­sa­lı

Ad de­di­ğin elbet bon­cuk mi­sa­li

Şev­ket­ler bir başka, Şakir de­ğiş­ti

Maz­lu­ma yaz dert­li, hep zulüm kış­lar

Za­li­me ya­pıl­dı nice al­kış­lar

On­la­rı kü­çült­tü o hor ba­kış­lar

Hep za­val­lı olan hakir de­ğiş­ti

Bir nice ho­ca­lar ayrı yol çizdi

Kimi ger­çek­çiy­di, ki­mi­si azdı

Kafa ka­rış­tı­ran ya­zı­lar yazdı

Namaz hep ay­nı­da zikir de­ğiş­ti

Asır­lar ön­ce­si fark­lıy­dı isim

Başka hâl­ler aldı bir nice cisim

Ra­si­me son model çe­ki­lir resim

Dünya aynı döner, Bekir de­ğiş­ti

Can uğur ölün­ce diz­ler çö­kecek

Mün­ker sor­gu­la­ra elbet çe­kecek

El, ayak ve göz­ler için dö­kecek

San­ma­yın ki orda Nekir de­ğiş­ti