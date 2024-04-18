Makale Yazısı-

LEVEL AT­LA­DI
Can Uğur

Can Uğur

Hep Level at­la­dı za­man­la insan
Akıl­lar da­ğı­nık ,fikir de­ğiş­ti
İki­bin­yir­mi­dört ay­lar­dan Nisan
Zen­gin daha zen­gin, fakir de­ğiş­ti

Ka­nun­lar ya­zıl­dı, hepsi ya­sa­lı
Bu zaman her­ke­sin fark­lı ma­sa­lı
Ad de­di­ğin elbet bon­cuk mi­sa­li
Şev­ket­ler bir başka, Şakir de­ğiş­ti

Maz­lu­ma yaz dert­li, hep zulüm kış­lar
Za­li­me ya­pıl­dı nice al­kış­lar
On­la­rı kü­çült­tü o hor ba­kış­lar
Hep za­val­lı olan hakir de­ğiş­ti

Bir nice ho­ca­lar ayrı yol çizdi
Kimi ger­çek­çiy­di, ki­mi­si azdı
Kafa ka­rış­tı­ran ya­zı­lar yazdı
Namaz hep ay­nı­da zikir de­ğiş­ti

Asır­lar ön­ce­si fark­lıy­dı isim
Başka hâl­ler aldı bir nice cisim
Ra­si­me son model çe­ki­lir resim
Dünya aynı döner, Bekir de­ğiş­ti

Can uğur ölün­ce diz­ler çö­kecek
Mün­ker sor­gu­la­ra elbet çe­kecek
El, ayak ve göz­ler için dö­kecek
San­ma­yın ki orda Nekir de­ğiş­ti

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Yazar Can Uğur - Mesaj Gönder

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