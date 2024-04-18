Hep Level atladı zamanla insan
Akıllar dağınık ,fikir değişti
İkibinyirmidört aylardan Nisan
Zengin daha zengin, fakir değişti
Kanunlar yazıldı, hepsi yasalı
Bu zaman herkesin farklı masalı
Ad dediğin elbet boncuk misali
Şevketler bir başka, Şakir değişti
Mazluma yaz dertli, hep zulüm kışlar
Zalime yapıldı nice alkışlar
Onları küçülttü o hor bakışlar
Hep zavallı olan hakir değişti
Bir nice hocalar ayrı yol çizdi
Kimi gerçekçiydi, kimisi azdı
Kafa karıştıran yazılar yazdı
Namaz hep aynıda zikir değişti
Asırlar öncesi farklıydı isim
Başka hâller aldı bir nice cisim
Rasime son model çekilir resim
Dünya aynı döner, Bekir değişti
Can uğur ölünce dizler çökecek
Münker sorgulara elbet çekecek
El, ayak ve gözler için dökecek
Sanmayın ki orda Nekir değişti
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.