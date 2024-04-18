Yeryüzünde ilme beşik,
Çatmak için gelmedik mi?
Kararınca, kalbe ışık,
Tutmak için gelmedik mi?
Kimi siyah, kimi sarı,
Ne fark eder kul da deri,
Bu dünyadan tekrar geri,
Batmak için gelmedik mi?
Aç kalırsın, yoksa yolluk,
Kazanmalı varken bolluk,
Kula değil, Hakka kulluk,
Etmek için gelmedik mi?
Geçer iken iz etmeyi,
Yetimleri gözetmeyi,
Doğruluktan söz etmeyi,
Gütmek için gelmedik mi?
Muhtaçlara ver elini,
Gerçekleş tir emelini,
Adaletin temelini,
Atmak için gelmedik mi?
Bahar gelip gül açmadan,
Kısa ömür boş geçmeden,
Fırsat varken kuş uçmadan,
Bitmek için gelmedik mi?
Aç olanı doyurmaya,
Mazlumları kayırmaya,
Hak batılı ayırmaya,
Yetmek için gelmedik mi?
Uzatmalı zeytin dalı,
Geçicidir dünya malı,
İçten içe kav misali,
Tütmek için gelmedik mi?
Kapayınca gözümüzü,
Giyip kefen bezimizi,
Ona dönüp yüzümüzü,
Yatmak için gelmedik mi?
Mahir der ki çıktım yola,
Bu dünyada bitti mola,
Yönelmeden sağa sola,
Gitmek için gelmedik mi?
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.