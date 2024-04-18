Makale Yazısı-

ONUN İÇİN GEL­MEDİK Mİ?
Mahir Başpınar

Mahir Başpınar

Yer­yü­zün­de ilme beşik,
Çat­mak için gel­me­dik mi?
Ka­ra­rın­ca, kalbe ışık,
Tut­mak için gel­me­dik mi?

Kimi siyah, kimi sarı,
Ne fark eder kul da deri,
Bu dün­ya­dan tek­rar geri,
Bat­mak için gel­me­dik mi?

Aç ka­lır­sın, yoksa yol­luk,
Ka­zan­ma­lı var­ken bol­luk,
Kula değil, Hakka kul­luk,
Etmek için gel­me­dik mi?

Geçer iken iz et­me­yi,
Ye­tim­le­ri gö­zet­me­yi,
Doğ­ru­luk­tan söz et­me­yi,
Güt­mek için gel­me­dik mi?

Muh­taç­la­ra ver elini,
Ger­çek­leş­ tir eme­li­ni,
Ada­le­tin te­me­li­ni,
Atmak için gel­me­dik mi?

Bahar gelip gül aç­ma­dan,
Kısa ömür boş geç­me­den,
Fır­sat var­ken kuş uç­ma­dan,
Bit­mek için gel­me­dik mi?

Aç olanı do­yur­ma­ya,
Maz­lum­la­rı ka­yır­ma­ya,
Hak ba­tı­lı ayır­ma­ya,
Yet­mek için gel­me­dik mi?

Uzat­ma­lı zey­tin dalı,
Ge­çi­ci­dir dünya malı,
İçten içe kav mi­sa­li,
Tüt­mek için gel­me­dik mi?

Ka­pa­yın­ca gö­zü­mü­zü,
Giyip kefen be­zi­mi­zi,
Ona dönüp yü­zü­mü­zü,
Yat­mak için gel­me­dik mi?

Mahir der ki çık­tım yola,
Bu dün­ya­da bitti mola,
Yö­nel­me­den sağa sola,
Git­mek için gel­me­dik mi?

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