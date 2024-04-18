Yer­yü­zün­de ilme beşik,

Çat­mak için gel­me­dik mi?

Ka­ra­rın­ca, kalbe ışık,

Tut­mak için gel­me­dik mi?

Kimi siyah, kimi sarı,

Ne fark eder kul da deri,

Bu dün­ya­dan tek­rar geri,

Bat­mak için gel­me­dik mi?

Aç ka­lır­sın, yoksa yol­luk,

Ka­zan­ma­lı var­ken bol­luk,

Kula değil, Hakka kul­luk,

Etmek için gel­me­dik mi?

Geçer iken iz et­me­yi,

Ye­tim­le­ri gö­zet­me­yi,

Doğ­ru­luk­tan söz et­me­yi,

Güt­mek için gel­me­dik mi?

Muh­taç­la­ra ver elini,

Ger­çek­leş­ tir eme­li­ni,

Ada­le­tin te­me­li­ni,

Atmak için gel­me­dik mi?

Bahar gelip gül aç­ma­dan,

Kısa ömür boş geç­me­den,

Fır­sat var­ken kuş uç­ma­dan,

Bit­mek için gel­me­dik mi?

Aç olanı do­yur­ma­ya,

Maz­lum­la­rı ka­yır­ma­ya,

Hak ba­tı­lı ayır­ma­ya,

Yet­mek için gel­me­dik mi?

Uzat­ma­lı zey­tin dalı,

Ge­çi­ci­dir dünya malı,

İçten içe kav mi­sa­li,

Tüt­mek için gel­me­dik mi?

Ka­pa­yın­ca gö­zü­mü­zü,

Giyip kefen be­zi­mi­zi,

Ona dönüp yü­zü­mü­zü,

Yat­mak için gel­me­dik mi?

Mahir der ki çık­tım yola,

Bu dün­ya­da bitti mola,

Yö­nel­me­den sağa sola,

Git­mek için gel­me­dik mi?