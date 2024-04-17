YÂR KENDİNİ ÖVSEN DE

Sultan olsan garip hana
Bu dünya sana da kalmaz
Sitem etme yâr gel bana
Bu dünya sana da kalmaz
Sevdan yüreğimi yakar
Hasret suru bendi yıkar
Olma sen tepeden bakar
Bu dünya sana da kalmaz
Sönmüyor içimde közler
İki gözüm seni özler
İnci tir ettiğin sözler
Bu dünya sana da kalmaz
Seherler ile uyandım
Bitmez dertlere boyandım
Bilsen ben nasıl dayandım
Bu dünya sana da kalmaz
Aşk dokundu Suna’m cana
İtiraz olmaz ki buna
Yâr olmasan bile bana
Bu dünya sana da kalmaz
Sen CEREN’i görmesen de
Aşka değer vermesen de
Gönlünden gül dermesen de
Bu dünya sana da kalmaz.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.