YÂR KENDİNİ ÖVSEN DE

Sul­tan olsan garip hana

Bu dünya sana da kal­maz

Sitem etme yâr gel bana

Bu dünya sana da kal­maz

Sev­dan yü­re­ği­mi yakar

Has­ret suru bendi yıkar

Olma sen te­pe­den bakar

Bu dünya sana da kal­maz

Sön­mü­yor içim­de köz­ler

İki gözüm seni özler

İnci­ tir et­ti­ğin söz­ler

Bu dünya sana da kal­maz

Se­her­ler ile uyan­dım

Bit­mez dert­le­re bo­yan­dım

Bil­sen ben nasıl da­yan­dım

Bu dünya sana da kal­maz

Aşk do­kun­du Suna’m cana

İtiraz olmaz ki buna

Yâr ol­ma­san bile bana

Bu dünya sana da kal­maz

Sen CEREN’i gör­me­sen de

Aşka değer ver­me­sen de

Gön­lün­den gül der­me­sen de

Bu dünya sana da kal­maz.