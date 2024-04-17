Makale Yazısı-

YÂR KENDİNİ ÖVSEN DE
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Sul­tan olsan garip hana
Bu dünya sana da kal­maz
Sitem etme yâr gel bana
Bu dünya sana da kal­maz

Sev­dan yü­re­ği­mi yakar
Has­ret suru bendi yıkar
Olma sen te­pe­den bakar
Bu dünya sana da kal­maz

Sön­mü­yor içim­de köz­ler
İki gözüm seni özler
İnci­ tir et­ti­ğin söz­ler
Bu dünya sana da kal­maz

Se­her­ler ile uyan­dım
Bit­mez dert­le­re bo­yan­dım
Bil­sen ben nasıl da­yan­dım
Bu dünya sana da kal­maz

Aşk do­kun­du Suna’m cana
İtiraz olmaz ki buna
Yâr ol­ma­san bile bana
Bu dünya sana da kal­maz

Sen CEREN’i gör­me­sen de
Aşka değer ver­me­sen de
Gön­lün­den gül der­me­sen de
Bu dünya sana da kal­maz.

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Yazar Eyyup Ceran - Mesaj Gönder

# dünya, TIR
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