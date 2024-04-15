Makale Yazısı-

GİDİYOR
Mehmet Gözükara

Mehmet Gözükara

İnsan bir coş­ku­lu ırmak mi­sa­li
Düşüp taş­tan taşa akıp gi­di­yor
Ka­ra­ye­re yürür bunca ahali
Dünya bir pen­ce­re bakıp gi­di­yor

Her seven ta­nı­maz ahd ü pey­ma­nı
Sev­me­yen ne bil­sin ahd ı âmânı
Aşk in­sa­nı kib­rit koca or­ma­nı
Bir uçtan bir uca yakıp gi­di­yor

Kara yerin obur karnı doy­mu­yor
Göz­le­ri kör ku­lak­la­rı duy­mu­yor
Saati ge­le­ni felek koy­mu­yor
Gö­çü­nü yük­le­yen yıkıp gi­di­yor

Gâhî üşü­ye­rek gâhî ya­na­rak
Gâhî su­sa­ya­rak gâhî ka­na­rak
Gö­zü­ka­ram gibi sala ko­na­rak
Gel­di­ği dün­ya­dan çıkıp gi­di­yor

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Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
11

Kemal Kılıç - Sevgili Gözükara iyi ki Gözükarasin korkak olsaydın seni severmiydim bilmiyorum

Tebrik ederim dünya ahvali ancak böyle güzel bir üslupla anlatılır dı

Selamlar sevgiler gönderiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 14:49
10

Caner Uğur - Bir gün kapacağız elbet marazı

Ölümden tarafa döndü terazi

Bir buçuk metrelik düşer arazi

Can uğur canından bıkıp gidiyor

Sayın hocam çok güzel olmuş şiirin.

Daha nice şiirler bekliyoruz inşallah.

Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 14:38
09

Ali Gültekin Biniş - Diline ve yüreğine sağlık Hocam.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 14:20
06

İsmail Tatar - Kıymetli hocam, kaleminize, yüreğinize sağlık. Çıkacak kitabınız da şimdiden hayırlı olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 13:59
05

Mehmet Köse - SAĞLIK AFİYETLE KALEMİNİZ DAİM VE KAİM OLSUN .GÖNLÜNE ,YÜREĞİNE ,DİLİNE SAĞLIK TEBRİKLER .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 13:57
04

Ahmet Büyükurvay - Çok değerlisin büyük usta ömrüne bereket

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 13:55
02

Seydi Kalender - Kalemine yüreğine sağlık kıymetli gardaşım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 13:52
01

Hüseyin Kara - Mükemmel şiirinizi zevkle sonuna kadar okudum dillerine saglık üstadım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 13:51
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Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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