İnsan bir coşkulu ırmak misali
Düşüp taştan taşa akıp gidiyor
Karayere yürür bunca ahali
Dünya bir pencere bakıp gidiyor
Her seven tanımaz ahd ü peymanı
Sevmeyen ne bilsin ahd ı âmânı
Aşk insanı kibrit koca ormanı
Bir uçtan bir uca yakıp gidiyor
Kara yerin obur karnı doymuyor
Gözleri kör kulakları duymuyor
Saati geleni felek koymuyor
Göçünü yükleyen yıkıp gidiyor
Gâhî üşüyerek gâhî yanarak
Gâhî susayarak gâhî kanarak
Gözükaram gibi sala konarak
Geldiği dünyadan çıkıp gidiyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Kemal Kılıç - Sevgili Gözükara iyi ki Gözükarasin korkak olsaydın seni severmiydim bilmiyorum
Tebrik ederim dünya ahvali ancak böyle güzel bir üslupla anlatılır dı
Selamlar sevgiler gönderiyorum
Caner Uğur - Bir gün kapacağız elbet marazı
Ölümden tarafa döndü terazi
Bir buçuk metrelik düşer arazi
Can uğur canından bıkıp gidiyor
Sayın hocam çok güzel olmuş şiirin.
Daha nice şiirler bekliyoruz inşallah.
Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin .
Ali Gültekin Biniş - Diline ve yüreğine sağlık Hocam.
Hikmet Türk - Emeğine yüreğine sağlık kardeşim
Yusuf Demirci - Gönlüne yüreğine sağlık abi
İsmail Tatar - Kıymetli hocam, kaleminize, yüreğinize sağlık. Çıkacak kitabınız da şimdiden hayırlı olsun.
Mehmet Köse - SAĞLIK AFİYETLE KALEMİNİZ DAİM VE KAİM OLSUN .GÖNLÜNE ,YÜREĞİNE ,DİLİNE SAĞLIK TEBRİKLER .
Ahmet Büyükurvay - Çok değerlisin büyük usta ömrüne bereket
Mehmet Önat - Yüreğine sağlık üstadım tebrik ederim
Seydi Kalender - Kalemine yüreğine sağlık kıymetli gardaşım
Hüseyin Kara - Mükemmel şiirinizi zevkle sonuna kadar okudum dillerine saglık üstadım
Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.