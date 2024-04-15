İnsan bir coş­ku­lu ırmak mi­sa­li

Düşüp taş­tan taşa akıp gi­di­yor

Ka­ra­ye­re yürür bunca ahali

Dünya bir pen­ce­re bakıp gi­di­yor

Her seven ta­nı­maz ahd ü pey­ma­nı

Sev­me­yen ne bil­sin ahd ı âmânı

Aşk in­sa­nı kib­rit koca or­ma­nı

Bir uçtan bir uca yakıp gi­di­yor

Kara yerin obur karnı doy­mu­yor

Göz­le­ri kör ku­lak­la­rı duy­mu­yor

Saati ge­le­ni felek koy­mu­yor

Gö­çü­nü yük­le­yen yıkıp gi­di­yor

Gâhî üşü­ye­rek gâhî ya­na­rak

Gâhî su­sa­ya­rak gâhî ka­na­rak

Gö­zü­ka­ram gibi sala ko­na­rak

Gel­di­ği dün­ya­dan çıkıp gi­di­yor