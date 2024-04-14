Der­di­ni çek­ti­ğin ömür ari­yet

İnanan kul­la­ra ölüm hür­ri­yet

Ha­ki­ki alem­de asıl va­ri­yet

Sen doğ­ru­luk safın se­çen­ler­den ol.

Dün­ya­ya ge­li­şin rast­lan­tı değil

Dünya sev­gi­si­ne ey­le­me meyil

Hak­kın ha­ki­ka­tın önün­de eğil

Sen doğ­ru­luk safın se­çen­ler­den ol.

Şu var­lı­ğın asıl sa­hi­bin tanı

İyilik gü­zel­lik hak­kın ni­şa­nı

Ha­ki­ka­tin altın gümüş her yanı

Sen doğ­ru­luk safın se­çen­ler­den ol.

Ağır yük altın da tit­ri­yor diz­ler

Beden zin­da­nın­da ru­hu­muz sız­lar

Hak­sız­lı­ğı gör­mez şaş olan göz­ler

Sen doğ­ru­luk safın se­çen­ler­den ol