Derdini çektiğin ömür ariyet
İnanan kullara ölüm hürriyet
Hakiki alemde asıl variyet
Sen doğruluk safın seçenlerden ol.
Dünyaya gelişin rastlantı değil
Dünya sevgisine eyleme meyil
Hakkın hakikatın önünde eğil
Sen doğruluk safın seçenlerden ol.
Şu varlığın asıl sahibin tanı
İyilik güzellik hakkın nişanı
Hakikatin altın gümüş her yanı
Sen doğruluk safın seçenlerden ol.
Ağır yük altın da titriyor dizler
Beden zindanında ruhumuz sızlar
Haksızlığı görmez şaş olan gözler
Sen doğruluk safın seçenlerden ol
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.