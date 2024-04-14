ARZ-I AHVAL

Üstüme üstüme sağılan bulut,
Boşa celallenme dağılmışım ben.
Ça karken şimşekler, gürler iken gök,
Feryat figan edip bağırmışım ben.
Bu âlemi yürüyerek dolaştım,
Kâh doğruyu buldum, kâh yoldan şaştım,
Tek başıma koca ummanı aştım,
Bir tas su içinde boğulmuşum ben.
Heybetiyle göğe yükselen dağlar,
Kaçamam kaderim ayağım bağlar,
Tek tek yok olurken ölüler sağlar,
Gölgemin üstüne yığılmışım ben.
Gönül kelamını döktüm kalemden,
Ruhumu besledim bu leziz demden,
Temeli olmayan fani âlemden,
Sanki konup göçen değilmişim ben.
Mahir’im yaşarken bu canım ten de,
Emanet, bilirim o canım ben de
Ruhumu arıtıp, huşu içinde,
Beş vakit divanda eğilmişim ben.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.