ARZ-I AHVAL

Üs­tü­me üs­tü­me sa­ğı­lan bulut,

Boşa ce­lal­len­me da­ğıl­mı­şım ben.

Ça­ kar­ken şim­şek­ler, gür­ler iken gök,

Fer­yat figan edip ba­ğır­mı­şım ben.

Bu âlemi yü­rü­ye­rek do­laş­tım,

Kâh doğ­ru­yu bul­dum, kâh yol­dan şaş­tım,

Tek ba­şı­ma koca um­ma­nı aştım,

Bir tas su için­de bo­ğul­mu­şum ben.

Hey­be­tiy­le göğe yük­se­len dağ­lar,

Ka­ça­mam ka­de­rim aya­ğım bağ­lar,

Tek tek yok olur­ken ölü­ler sağ­lar,

Göl­ge­min üs­tü­ne yı­ğıl­mı­şım ben.

Gönül ke­la­mı­nı dök­tüm ka­lem­den,

Ru­hu­mu bes­le­dim bu leziz dem­den,

Te­me­li ol­ma­yan fani âlem­den,

Sanki konup göçen de­ğil­mi­şim ben.

Mahir’im ya­şar­ken bu canım ten de,

Ema­net, bi­li­rim o canım ben de

Ru­hu­mu arı­tıp, huşu için­de,

Beş vakit di­van­da eğil­mi­şim ben.