Öm­rü­mün son de­min­de­yim,

Yolun bi­ti­min­de­yim,

Söy­le­necek çok sözüm olsa da,

Za­ma­nın kıs­ka­cın­da­yım.

***

Hü­zün­lü bu­lut­lar yol­da­şım­dır,

Yağan yağ­mur­lar göz­ya­şım­dır,

Kar gibi beyaz ge­ce­ler­de,

Beyaz yıl­dız­lar sır­da­şım­dır.

***

Sa­man­yo­lun­da yıl­dız­lar oy­na­şır­ken,

Yü­re­ğim­de duy­gu­lar dep­re­şir­ken,

Hâ­tı­ra­la­rım üşü­şür di­ma­ğı­ma,

Ken­dim­le he­sap­la­şır­ken.

***

Göz­yaş­la­rım sü­zü­lür ya­rıl­mış ya­nak­la­rım­dan,

Bir şarkı te­ren­nüm edi­lir sus­kun du­dak­la­rım­dan,

Yü­re­ğim­de çağ­la­yan sevda pı­nar­la­rın­dan,

Oluk oluk sevgi akar coş­kun su­la­rın­dan…

***

Her­cü­merç olmuş dü­şün­ce­ler ara­sın­da,

Duy­gu­la­rın gir­da­bın­da, sev­gi­le­rin ana­fo­run­da,

Esen yel­le­rin lâl olmuş dil­le­rin­de,

Mâ­zi­de kal­mış hâ­tı­ra­lar can­la­nır tüm ben­li­ğim­de…

***

Seni dü­şü­nü­yo­rum ey yâr, seni!

Sen­siz geçen ânı, za­ma­nı,

Ses­siz çığ­lık­la­rım­da­ki sesi,

Ses­siz ge­ce­ler­de ses­siz ses­siz seni…