Ömrümün son demindeyim,
Yolun bitimindeyim,
Söylenecek çok sözüm olsa da,
Zamanın kıskacındayım.
***
Hüzünlü bulutlar yoldaşımdır,
Yağan yağmurlar gözyaşımdır,
Kar gibi beyaz gecelerde,
Beyaz yıldızlar sırdaşımdır.
***
Samanyolunda yıldızlar oynaşırken,
Yüreğimde duygular depreşirken,
Hâtıralarım üşüşür dimağıma,
Kendimle hesaplaşırken.
***
Gözyaşlarım süzülür yarılmış yanaklarımdan,
Bir şarkı terennüm edilir suskun dudaklarımdan,
Yüreğimde çağlayan sevda pınarlarından,
Oluk oluk sevgi akar coşkun sularından…
***
Hercümerç olmuş düşünceler arasında,
Duyguların girdabında, sevgilerin anaforunda,
Esen yellerin lâl olmuş dillerinde,
Mâzide kalmış hâtıralar canlanır tüm benliğimde…
***
Seni düşünüyorum ey yâr, seni!
Sensiz geçen ânı, zamanı,
Sessiz çığlıklarımdaki sesi,
Sessiz gecelerde sessiz sessiz seni…
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.