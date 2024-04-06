● Uzun yıllar önce Ankara’ya yerleşmiş hemşerimiz Em. Hv. Asb. İsmet Yeniçerioğlu Bana Elbistan’da yaşadığı birçok hatırasını yazıp göndermiştir. Bunlardan birkaçını yayınladım. Kalanlardan da seçtiklerimi, hazırlamakta olduğum Terk Eden Elbistan isimli seri kitaplarımın 7. cildine alacağım, inşallah. ÖZLEM adını verdiği ve Elbistan’a olan hasretin dile getirdiği şiirini takdim edeyim. A.B:

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Doğ­dum El­bis­tan’da ye­şil­dir yeri

Şar Da­ğı­na çıkıp bak­mak is­ti­yom

Ulu Ca­mi­si’ne Him­met Baba’ya

Girip de du­alar etmek is­ti­yom

Cey­han nehri nazlı nazlı akar­ken

So­yu­nup için­de yüz­mek is­ti­yom

Köp­rü­ba­şı Köp­rü­sü’nün üs­tün­den

Yaz­lık kah­ve­le­re bak­mak is­ti­yom

Ulu Cami yanı benim oku­lum

Adı İsmet­pa­şa[¹] gör­mek is­ti­yom

Hep be­ra­ber ağ­zı­mız­da bir türkü

Davul diye sıra çal­mak is­ti­yom

Te­nef­füs­te sı­nıf­lar­da tür­kü­ler

Söy­le­ye­rek yine coş­mak is­ti­yom

Şi­kâ­yet et­sin­ler mü­dü­re bizi

Odun­luk­ta ceza çek­mek is­ti­yom

“Kaç okul var?” diye soran ho­ca­ma

Gazi, İsmet­pa­şa, say­mak is­ti­yom

Cum­hu­ri­yet’i de hemen pe­şin­den

Ek­le­yip sı­nı­fa şiş­mek is­ti­yom

Emmim oğlun al atına binip de

To­puk­la kar­nı­na vur­mak is­ti­yom

Dört­na­la gi­der­ken attan düşüp de

Yu­var­la­nıp gubar[2], olmak is­ti­yom

So­ğuk­tan buz tut­muş dam­lar­da oluk

Pal­to­suz, buz hava gez­mek is­ti­yom

Kar yağar dam­la­rı kü­rür­dük çabuk

Okula vak­tin­de var­mak is­ti­yom

Yer ya­ta­ğı oda­la­ra se­ri­lir

Yatıp da ta­va­na bak­mak is­ti­yom

Arıs­tak­tır bizde ta­va­nın adı

Mer­tek­le­ri tek tek say­mak is­ti­yom

Ka­ra­el­bis­tan öbek öbek har­man­dı

Geme binip har­man sür­mek is­ti­yom

Mola almış camız nehre ya­tar­dı

So­yu­nup sır­tı­na bin­mek is­ti­yom

Dö­ve­ne binip de çeken öküze

Me­se­si “ço” diye dürt­mek is­ti­yom

Kuy­ruk kal­dı­rın­ca öküz; kı­çı­na

Bok kabı tah­ta­yı tut­mak is­ti­yom

Mine bacı yayık yaydı, bi­ tir­di

Yayık sesi güzel duy­mak is­ti­yom

Taze yağ­dan dürüm yaptı ge­tir­di

Vıcık vıcık yine yemek is­ti­yom

Yaz­lık si­ne­ma­nın sesi ge­li­yor

Girip de çe­kir­dek kır­mak is­ti­yom

Taş plak ça­lı­yor Zeki söy­lü­yor

Ab­dul­lah Yüce’yi duy­mak is­ti­yom

Düğün olur akşam ve­li­me var­dır

Yer­le­re otu­rup yemek is­ti­yom

Gü­ve­ğin ya­nın­da mum­lar tu­ta­rak

Sa­dıç­lar­dan biri olmak is­ti­yom

Bu kadar ha­tı­ra bitti san­ma­yın

Şi­ir­le an­lat­mak yaz­mak is­ti­yom

Geçen geçti hepsi ha­tı­ra bende

O eski gün­le­re dön­mek is­ti­yom

NOT: Sayın bağlama üstadı Şemsi Yastıman’ın “Memleket Hasreti” şiirinden esinlenerek 15/05/1995 tarihinde Elbistan için yazdığım şiirdir. Em. Hv. Asb. İsmet Yeniçerioğlu

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[¹] Okuduğu yıllarda, Ulu Cami’nin batısındaki helanın yerinde 1931 yılında yapılıp eğitim öğretime başlayan ve İsmetpaşa adı verilen okul vardı.

[2] Gubar: çok incelmiş toz.