Makale Yazısı-

ÖZLEM
Arif Bilgin

Arif Bilgin

● Uzun yıllar önce Ankara’ya yerleşmiş hemşerimiz Em. Hv. Asb. İsmet Yeniçerioğlu Bana Elbistan’da yaşadığı birçok hatırasını yazıp göndermiştir. Bunlardan birkaçını yayınladım. Kalanlardan da seçtiklerimi, hazırlamakta olduğum Terk Eden Elbistan isimli seri kitaplarımın 7. cildine alacağım, inşallah. ÖZLEM adını verdiği ve Elbistan’a olan hasretin dile getirdiği şiirini takdim edeyim. A.B:

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Doğ­dum El­bis­tan’da ye­şil­dir yeri
Şar Da­ğı­na çıkıp bak­mak is­ti­yom
Ulu Ca­mi­si’ne Him­met Baba’ya
Girip de du­alar etmek is­ti­yom

Cey­han nehri nazlı nazlı akar­ken
So­yu­nup için­de yüz­mek is­ti­yom
Köp­rü­ba­şı Köp­rü­sü’nün üs­tün­den
Yaz­lık kah­ve­le­re bak­mak is­ti­yom

Ulu Cami yanı benim oku­lum
Adı İsmet­pa­şa[¹] gör­mek is­ti­yom
Hep be­ra­ber ağ­zı­mız­da bir türkü
Davul diye sıra çal­mak is­ti­yom

Te­nef­füs­te sı­nıf­lar­da tür­kü­ler
Söy­le­ye­rek yine coş­mak is­ti­yom
Şi­kâ­yet et­sin­ler mü­dü­re bizi
Odun­luk­ta ceza çek­mek is­ti­yom

“Kaç okul var?” diye soran ho­ca­ma
Gazi, İsmet­pa­şa, say­mak is­ti­yom
Cum­hu­ri­yet’i de hemen pe­şin­den
Ek­le­yip sı­nı­fa şiş­mek is­ti­yom

Emmim oğlun al atına binip de
To­puk­la kar­nı­na vur­mak is­ti­yom
Dört­na­la gi­der­ken attan düşüp de
Yu­var­la­nıp gubar[2], olmak is­ti­yom

So­ğuk­tan buz tut­muş dam­lar­da oluk
Pal­to­suz, buz hava gez­mek is­ti­yom
Kar yağar dam­la­rı kü­rür­dük çabuk
Okula vak­tin­de var­mak is­ti­yom

Yer ya­ta­ğı oda­la­ra se­ri­lir
Yatıp da ta­va­na bak­mak is­ti­yom
Arıs­tak­tır bizde ta­va­nın adı
Mer­tek­le­ri tek tek say­mak is­ti­yom

Ka­ra­el­bis­tan öbek öbek har­man­dı
Geme binip har­man sür­mek is­ti­yom
Mola almış camız nehre ya­tar­dı
So­yu­nup sır­tı­na bin­mek is­ti­yom

Dö­ve­ne binip de çeken öküze
Me­se­si “ço” diye dürt­mek is­ti­yom
Kuy­ruk kal­dı­rın­ca öküz; kı­çı­na
Bok kabı tah­ta­yı tut­mak is­ti­yom

Mine bacı yayık yaydı, bi­ tir­di
Yayık sesi güzel duy­mak is­ti­yom
Taze yağ­dan dürüm yaptı ge­tir­di
Vıcık vıcık yine yemek is­ti­yom

Yaz­lık si­ne­ma­nın sesi ge­li­yor
Girip de çe­kir­dek kır­mak is­ti­yom
Taş plak ça­lı­yor Zeki söy­lü­yor
Ab­dul­lah Yüce’yi duy­mak is­ti­yom

Düğün olur akşam ve­li­me var­dır
Yer­le­re otu­rup yemek is­ti­yom
Gü­ve­ğin ya­nın­da mum­lar tu­ta­rak
Sa­dıç­lar­dan biri olmak is­ti­yom

Bu kadar ha­tı­ra bitti san­ma­yın
Şi­ir­le an­lat­mak yaz­mak is­ti­yom
Geçen geçti hepsi ha­tı­ra bende
O eski gün­le­re dön­mek is­ti­yom

NOT: Sayın bağlama üstadı Şemsi Yastıman’ın “Memleket Hasreti” şiirinden esinlenerek 15/05/1995 tarihinde Elbistan için yazdığım şiirdir. Em. Hv. Asb. İsmet Yeniçerioğlu

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[¹] Okuduğu yıllarda, Ulu Cami’nin batısındaki helanın yerinde 1931 yılında yapılıp eğitim öğretime başlayan ve İsmetpaşa adı verilen okul vardı.
[2] Gubar: çok incelmiş toz.

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