● Uzun yıllar önce Ankara’ya yerleşmiş hemşerimiz Em. Hv. Asb. İsmet Yeniçerioğlu Bana Elbistan’da yaşadığı birçok hatırasını yazıp göndermiştir. Bunlardan birkaçını yayınladım. Kalanlardan da seçtiklerimi, hazırlamakta olduğum Terk Eden Elbistan isimli seri kitaplarımın 7. cildine alacağım, inşallah. ÖZLEM adını verdiği ve Elbistan’a olan hasretin dile getirdiği şiirini takdim edeyim. A.B:
&
Doğdum Elbistan’da yeşildir yeri
Şar Dağına çıkıp bakmak istiyom
Ulu Camisi’ne Himmet Baba’ya
Girip de dualar etmek istiyom
Ceyhan nehri nazlı nazlı akarken
Soyunup içinde yüzmek istiyom
Köprübaşı Köprüsü’nün üstünden
Yazlık kahvelere bakmak istiyom
Ulu Cami yanı benim okulum
Adı İsmetpaşa[¹] görmek istiyom
Hep beraber ağzımızda bir türkü
Davul diye sıra çalmak istiyom
Teneffüste sınıflarda türküler
Söyleyerek yine coşmak istiyom
Şikâyet etsinler müdüre bizi
Odunlukta ceza çekmek istiyom
“Kaç okul var?” diye soran hocama
Gazi, İsmetpaşa, saymak istiyom
Cumhuriyet’i de hemen peşinden
Ekleyip sınıfa şişmek istiyom
Emmim oğlun al atına binip de
Topukla karnına vurmak istiyom
Dörtnala giderken attan düşüp de
Yuvarlanıp gubar[2], olmak istiyom
Soğuktan buz tutmuş damlarda oluk
Paltosuz, buz hava gezmek istiyom
Kar yağar damları kürürdük çabuk
Okula vaktinde varmak istiyom
Yer yatağı odalara serilir
Yatıp da tavana bakmak istiyom
Arıstaktır bizde tavanın adı
Mertekleri tek tek saymak istiyom
Karaelbistan öbek öbek harmandı
Geme binip harman sürmek istiyom
Mola almış camız nehre yatardı
Soyunup sırtına binmek istiyom
Dövene binip de çeken öküze
Mesesi “ço” diye dürtmek istiyom
Kuyruk kaldırınca öküz; kıçına
Bok kabı tahtayı tutmak istiyom
Mine bacı yayık yaydı, bi tirdi
Yayık sesi güzel duymak istiyom
Taze yağdan dürüm yaptı getirdi
Vıcık vıcık yine yemek istiyom
Yazlık sinemanın sesi geliyor
Girip de çekirdek kırmak istiyom
Taş plak çalıyor Zeki söylüyor
Abdullah Yüce’yi duymak istiyom
Düğün olur akşam velime vardır
Yerlere oturup yemek istiyom
Güveğin yanında mumlar tutarak
Sadıçlardan biri olmak istiyom
Bu kadar hatıra bitti sanmayın
Şiirle anlatmak yazmak istiyom
Geçen geçti hepsi hatıra bende
O eski günlere dönmek istiyom
NOT: Sayın bağlama üstadı Şemsi Yastıman’ın “Memleket Hasreti” şiirinden esinlenerek 15/05/1995 tarihinde Elbistan için yazdığım şiirdir. Em. Hv. Asb. İsmet Yeniçerioğlu
.......................................................................
[¹] Okuduğu yıllarda, Ulu Cami’nin batısındaki helanın yerinde 1931 yılında yapılıp eğitim öğretime başlayan ve İsmetpaşa adı verilen okul vardı.
[2] Gubar: çok incelmiş toz.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.