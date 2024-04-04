YARENLE YARENLİK(Dedim-Dedi)

Dedim:
Karanlık gecede dolun ay mısın?
Huri misin melek misin sen nesin
Sığınıp kaldığım durgun koy musun?
Huri misin melek misin sen nesin.
Dedi:
Ay olsam da karanlıktır bir yüzüm
Ben laleyim menekşeyim sümbülüm
Güneşe dönüktür diğer bir yüzüm
Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.
Dedim:
Kaş altından baygın baygın bakarsın
Bakışın kor olur yürek yakarsın
Takıp beni peşin sıra çekersin
Huri misin melek misin sen nesin.
Dedi:
Bakışımı başka kimse görmedi
Saçlarımı belik yapıp örmedi
Gül dalımı sarmaşıklar sarmadı
Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.
Dedim:
Yaylalarda ahu gibi sekersin
Buram buram misk-i amber kokarsın
Yüreğime sevda gülü dikersin
Huri misin melek misin sen nesin
Canıma can versin Ilık nefesin.
Dedi:
Bozkırda özgürce uçuşur kuşlar
Gerçek olur güzel görülen düşler
Ok gibi saplanır kalbe bakışlar
Ben laleyim menekşeyim bir gülüm,
Yaylalarda boynu bükük sümbülüm.
Dedim:
Gel sitem eyleme naz etme bana
Göster cemalini dön benden yana
Ölmeden bakayım ben kana kana
Huri misin melek misin sen nesin.
Dedi:
Naz etmem kimseye sitemim olmaz
Solum gelmek ister, sağ yanım salmaz
Yürekte ki yara kolay onulmaz
Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.
Dedim:
Derdimin dermanı belli ki senden
Yetiş em ol bu can çıkmadan tenden
Kaybettim kendimi geçtim ben benden
Huri misin melek misin sen nesin.
Dedi:
Dallarımda petek petek balım var
Gamzeli yanakta çifte alım var
Bülbül kıskandıran tatlı dilim var
Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.
Dedim:
Ferhat'a Şirin'i, Kerem'e Aslı.
Var ise sevdası bende on misli
Mahir'i ne olur koyma ha yaslı
Huri misin melek misin sen nesin,
Canıma can versin Ilık nefesin.
Dedi:
Kerem gibi sende sevda uğrunda
Yanıp koyma beni eli böğründe
Geldim Mahir yer aç, bana bağrında
Ben laleyim menekşeyim bir gülüm,
Yaylalarda boynu bükük sümbülüm.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.