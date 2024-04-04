YARENLE YARENLİK(Dedim-Dedi)

Dedim:

Karanlık gecede dolun ay mısın?

Huri misin melek misin sen nesin

Sığınıp kaldığım durgun koy musun?

Huri misin melek misin sen nesin.

Dedi:

Ay olsam da karanlıktır bir yüzüm

Ben laleyim menekşeyim sümbülüm

Güneşe dönüktür diğer bir yüzüm

Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.

Dedim:

Kaş altından baygın baygın bakarsın

Bakışın kor olur yürek yakarsın

Takıp beni peşin sıra çekersin

Huri misin melek misin sen nesin.

Dedi:

Bakışımı başka kimse görmedi

Saçlarımı belik yapıp örmedi

Gül dalımı sarmaşıklar sarmadı

Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.

Dedim:

Yaylalarda ahu gibi sekersin

Buram buram misk-i amber kokarsın

Yüreğime sevda gülü dikersin

Huri misin melek misin sen nesin

Canıma can versin Ilık nefesin.

Dedi:

Bozkırda özgürce uçuşur kuşlar

Gerçek olur güzel görülen düşler

Ok gibi saplanır kalbe bakışlar

Ben laleyim menekşeyim bir gülüm,

Yaylalarda boynu bükük sümbülüm.

Dedim:

Gel sitem eyleme naz etme bana

Göster cemalini dön benden yana

Ölmeden bakayım ben kana kana

Huri misin melek misin sen nesin.

Dedi:

Naz etmem kimseye sitemim olmaz

Solum gelmek ister, sağ yanım salmaz

Yürekte ki yara kolay onulmaz

Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.

Dedim:

Derdimin dermanı belli ki senden

Yetiş em ol bu can çıkmadan tenden

Kaybettim kendimi geçtim ben benden

Huri misin melek misin sen nesin.

Dedi:

Dallarımda petek petek balım var

Gamzeli yanakta çifte alım var

Bülbül kıskandıran tatlı dilim var

Ben laleyim menekşeyim bir gülüm.

Dedim:

Ferhat'a Şirin'i, Kerem'e Aslı.

Var ise sevdası bende on misli

Mahir'i ne olur koyma ha yaslı

Huri misin melek misin sen nesin,

Canıma can versin Ilık nefesin.

Dedi:

Kerem gibi sende sevda uğrunda

Yanıp koyma beni eli böğründe

Geldim Mahir yer aç, bana bağrında

Ben laleyim menekşeyim bir gülüm,

Yaylalarda boynu bükük sümbülüm.