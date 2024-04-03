Açık­tan kahve mi, de­miş­tin sanki

Bal akar ağ­zın­dan, nazik söz­le­rin

Bu ben­de­ki yerin, o kadar fark­lı ki

Ne kadar gü­zel­ler, kahve göz­le­rin

El­le­rin elime, değ­di­ği anda

Hu­zur­lar mi­sa­fir, bu garip canda

Senle her­şey fark­lı, bu viran handa

Ne kadar gü­zel­ler, kahve göz­le­rin

O eşsiz ba­kı­şın, git­me­sin ben­den

Tah­li­lim yap­tı­lar , ben çık­tım sen­den

Vaz­geç­mem ölsem de, ma­zi­den, gün­den

Ne kadar gü­zel­ler, kahve göz­le­rin

Eşin ben­ze­rin yok, unut­ma sakın

Sabr'eyle sev­di­ğim, aşk faslı yakın

Hâ­tı­ran ru­hum­da, hep akın akın

Ne kadar gü­zel­ler, kahve göz­le­rin

Meh­met'im derim, aş­kın­la yan­dım

O güzel is­mi­ni, dur­ma­dan andım

Sev­gi­ni, sev­da­nı, si­ne­me ban­dım

Ne kadar gü­zel­ler, kahve göz­le­rin