Açıktan kahve mi, demiştin sanki
Bal akar ağzından, nazik sözlerin
Bu bendeki yerin, o kadar farklı ki
Ne kadar güzeller, kahve gözlerin
Ellerin elime, değdiği anda
Huzurlar misafir, bu garip canda
Senle herşey farklı, bu viran handa
Ne kadar güzeller, kahve gözlerin
O eşsiz bakışın, gitmesin benden
Tahlilim yaptılar , ben çıktım senden
Vazgeçmem ölsem de, maziden, günden
Ne kadar güzeller, kahve gözlerin
Eşin benzerin yok, unutma sakın
Sabr'eyle sevdiğim, aşk faslı yakın
Hâtıran ruhumda, hep akın akın
Ne kadar güzeller, kahve gözlerin
Mehmet'im derim, aşkınla yandım
O güzel ismini, durmadan andım
Sevgini, sevdanı, sineme bandım
Ne kadar güzeller, kahve gözlerin
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.