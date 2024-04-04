Üç aylar için­de, her yıl her günde

İpre­ler dö­nü­yor zul­mün yö­nün­de

Gay­gı­sız dün­ya­nın gözü önün­de

Ölü­yor Fi­lis­tin göz göre göre.

Li­der­ler si­yo­nist oy­nu­yor oyun

Ki­mi­si mü­na­fık ki­mi­si koyun

Em­ni­ye­te almış ya­na­şın soyun

Ayrım ya­pı­yor­lar göz göre göre.

Fedai man­ga­sı meş­ve­ret yeri

Hep neme la­zım­cı na­mer­di eri

Baş koyan vu­ru­lur,ka­til­ler seri

Ölü­yor ma­sum­lar, göz göre göre.

Uzaya har­car­lar,mas­raf­lar kat kat

Ha­zi­ne­ler sat­lık, iş­le­ri sakat

İşçi emek­li­de kal­ma­dı takat

Hak­lar kasp edi­lir göz göre göre.

Altı mil­yon güruh,şey­ta­na bağlı

İki mil­yar mümin el­le­ri bağlı

Şu bizim li­der­ler ba­tı­nın oğlu

So­yu­na dö­nü­yor göz göre göre.