Üç aylar içinde, her yıl her günde
İpreler dönüyor zulmün yönünde
Gaygısız dünyanın gözü önünde
Ölüyor Filistin göz göre göre.
Liderler siyonist oynuyor oyun
Kimisi münafık kimisi koyun
Emniyete almış yanaşın soyun
Ayrım yapıyorlar göz göre göre.
Fedai mangası meşveret yeri
Hep neme lazımcı namerdi eri
Baş koyan vurulur,katiller seri
Ölüyor masumlar, göz göre göre.
Uzaya harcarlar,masraflar kat kat
Hazineler satlık, işleri sakat
İşçi emeklide kalmadı takat
Haklar kasp edilir göz göre göre.
Altı milyon güruh,şeytana bağlı
İki milyar mümin elleri bağlı
Şu bizim liderler batının oğlu
Soyuna dönüyor göz göre göre.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.