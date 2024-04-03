BIRAK BENİ

Bırak beni haykırayım
Ağlayayım çağlayayım
Bulanayım, durulayım
Can içinde can bulayım
Bırak beni düşünceme
Kendim ile avunayım
Yeterim kendi kendime
Hal içinde bir haldayım
Yürü umut deryasına
Düne, bu güne, yarına
Bakma dünya efkârına
Garibim garip yoldayım
Her anı, ana bırakmam
Arkaya dönüpte bakmam
İç yaşarım, dışa akmam
Ben içimde bir sevdayım
Yaralıdır içim dışım
Hüzündür her dört mevsim
Dünyaya böyle gelmişim
Gariplerle bir yoldayım
Garibim, bezmi ezelden
Fenayım, fani güzelden
Söyleyim özden özelden
Garibim garip yoldayım
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.