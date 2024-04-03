BIRAK BENİ



Bırak beni hay­kı­ra­yım

Ağ­la­ya­yım çağ­la­ya­yım

Bu­la­na­yım, du­ru­la­yım

Can için­de can bu­la­yım

Bırak beni dü­şün­ce­me

Ken­dim ile avu­na­yım

Ye­te­rim kendi ken­di­me

Hal için­de bir hal­da­yım

Yürü umut der­ya­sı­na

Düne, bu güne, ya­rı­na

Bakma dünya ef­kâ­rı­na

Ga­ri­bim garip yol­da­yım

Her anı, ana bı­rak­mam

Ar­ka­ya dö­nüp­te bak­mam

İç ya­şa­rım, dışa akmam

Ben içim­de bir sev­da­yım

Ya­ra­lı­dır içim dışım

Hü­zün­dür her dört mev­sim

Dün­ya­ya böyle gel­mi­şim

Ga­rip­ler­le bir yol­da­yım

Ga­ri­bim, bezmi ezel­den

Fe­na­yım, fani gü­zel­den

Söy­le­yim özden özel­den

Ga­ri­bim garip yol­da­yım



