Hadi güle güle kirlenin

● Bizim halkımız, söz ve nasihat dinlemeyip her işi bildiği gibi okuduktan sonra berbat edenlere bundan sonra ben karışmıyorum; ne halin varsa gör anlamında "HADİ GÜLE GÜLE KİRLEN" der.

Bu yazıyı asla hiç kimsenin lehine veya aleyhine bir düşünceyle yazmıyorum. Niyetim, Elbistan’ın son birkaç ayını meşgul eden seçim sürecini, sonuçları da göz önüne alarak bir değerlendirme yapmaktır.

47 yıl sonra Elbistan’da CHP kazanmıştır. (Sayın Erkan Gürbüz'e hayırlı ve başarılı olmasını dilerim.)

Şimdi buna sebep olanlara sormak gerek:

● 47 yıl sonra Belediye başkanlığını 1.505 oyla CHP'ye kaptırmak...

● AK Partiyi sadece 2 meclis üyesi kazanacak hale getirmek...

● Çoğu AK Partili olmak üzere halkın yaklaşık %30'u (92.016 - 62.104 = 29.912 kişi) seçime katılmamış! Neden acaba,

● İlçe, il yönetimi, milletvekilleri, genel merkez (ve hariçten gazel okuyanlar) kısaca dahli olan herkese sormak gerek; neden acaba?

● Kamuoyu (teamül) yoklaması yapıldı mı; yapılmadıysa neden acaba?

● Doksanlı yıllardan bu tarafa Belediyeyi ya MHP ya AK Parti kazanıyordu. Bu seçimde ise her seçimde favori olan bu iki parti “İttifak halinde” girdikleri halde neden kaybettiler?

Halkımız neye bakarak oy vermedi ve sandığa gitmeyenler neden gitmedi?

CHP 47 yıldır yönetimde olmadığına göre yapılan hizmete bakarak oy vermiş değil; öyleyse neden CHP’ye vermiştir? Genelde, Türkiye’de bir türlü önlenemeyen her alandaki pahalılığın, üstelik gün günü gittikçe artan pahalılığın halkın ümüğünü sıktığı için vermiştir. Çalışan memurlara meccanen 8.000 lira verirken emeklilere dirsek gösterildiği için vermiştir. “İndireceğiz... İndireceğiz...” denilen enflasyonun inadına gün günü tırmandığı için vermiştir. Elbistan Göksun arası ve Elbistan Darıca arası bölünmüş yolun 20 yıldır yapılamaması.. Sarız’ın oralardan gelecek kireç oranı düşük süyün 20 yıldır getirilememesi, vs umutları azalttığı için vermiştir... Yerelde gerek başkan adayları gerek meclis üyeleri teamül yoklaması yapılmadan, birkaç kişinin canının istediği gibi değiştirdiği, ekleyip çıkartarak belirlediği intibaı yayıldığı için vermiştir. Belediye yönetimi hakkında onlarca olumsuz iddialarda bulunulmuş; (Sayın M. Gürbüz, bu iddialarla ilgili 80 ayrı dava açtığını söylemiş) ama açıklama yapıldıysa da olumlu bir kanaat oluşturacak düzeyde halkın çoğuna ulaştırılamamıştır. Buna rağmen birçok hizmet verilmiş, önemli işler yapılmıştır. Önce Pandemi sonra da “Asrın felaketi” denilen ve Elbistan’ı da büyük ölçüde yerle bir eden deprem hizmetlere tuz biber ekmiştir. “Şu yapılacak, bu yapılacak; şunun planı hazır, bunun...” diye açıklanan hizmetlerin önemli bir kısmının yapılmaması, vs memnuniyetsizliği büyümüştür. Daha eklemek mümkün; mesela önce belirlenen aday çalışmalara başladığı halde kimilerinin kişisel ve siyasi hırslarına paralel olarak adaylıktan alınması halkın gönlünü incitmiştir. (Sayın Mercan’a lafım yok; tertemiz, işinde gücünde, aleyhinde bir kelime bile söylenmemiş bir insandır).