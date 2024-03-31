İYİ OLMAK KOLAY, ZOR OLAN ADALETLİ OLMAKTIR. 

Çocukluk ve gençlikte çok hayaller kurulur, fakat yetişemeden tükeniriz. Hayallerimiz Uludağ olur ama gerçekler ortada. Olumlu ve olumsuz birçok olaya şahit oluruz. Hayat, şahit olduklarımız ve onlardan çıkardığımız derslerden oluşuyor. Ders alırsak, gelişiriz. Her şeye rağmen iyi niyet, adalet, emek, fayda, nezaket ve merhamet mayamız olmalı. İyi, adil ve doğru yaşamanın en büyük değer olduğunu bilerek yaşamalıyız. Hayat yolunda iyi olmak yetmez, önemli olan adaletli olmaktır. Mesela; rüşvet, torpil, kayırma birilerine iyidir, fakat hak gaspıdır ve doğru değildir.

İnsanoğlu sosyal varlık olup birbirlerine muhtaçtır. Muhtaçlık iş bölümü ve iş birliği anlamındadır. Belli ölçülerde birbirlerine karşılıklı yardımdır. Ancak sorunlu insanlar, bunu yanlış anlıyor ve topluma zarar veriyor. Bunu yanlış yetişen-yetiştirilen, kendini bir şey zanneden ipe sapa gelmez, şımarık tiplerin hal ve hareketlerinde görüyor, üzülüyoruz. Alttan aldıkça saygısızlıkları artıyor ve altında kalıyor, yaralanıyoruz. Vefasızlara ne yaparsan yap anlamıyor ve hatta görevin zannediyor. Bir kere yaptığını görmeyen ‘’bin kere’’ yapsan da görmüyor. Almadan hep verdiğin yerde değerin olmuyor. Orada da denge kurulmalı. Esasında kaliteli insanlar; fırsat bulsalar bile kötü olmazlar, iyilikte kalırlar.

Hayatta seni ‘’aynı durumu yaşayanlar’’ anlıyor, bir de ‘’seven’’ anlıyor. Ancak onların yanında kendin olabiliyor, kendini iyi ve rahat hissedebiliyorsun. İnsan kendinde olanlara razı olursa, kendini geliştiriyor ve huzur buluyor.

Hayatta insan ilişkileri ve sohbetler çok kıymetli. Sohbette gönülden gönle akış olur. Bu akış temizse gönüller ve ahlak güzelleşir. Değilse kirlenir. Ailede ve her yerde anlatılanlar ve dinlediklerin hayatına yön veriyor. İyi örneklerle beslenen insan, ne dinlerse o yöne akacaktır. Bitkiler topraktan beslenir, insan ise dinlemelerden beslenir. Dinlemekle gönül ‘’cd’’ dolar. Güzel beslenen geçimli insanlar huzur verirken, geçimsizler dilleriyle sınırları aşındırıyor, seni senden uzaklaştırıyor, kendine benzeterek, kimliğini bozuyor. Kendinden uzaklaşan insan başkasına dönüşüyor, sevgisini, saygısını ve güvenini kaybediyor.

Aslında acı çekmemiş insanlar anlamıyor. Onlarla yapılan sohbetler bile gevezelikten öteye geçmiyor. Öyle ki; kötü niyetliler kendilerine tahammül edildikçe azıyorlar. Özellikle; arzularının esiri olanlar, benciller, kibirliler, narsistler, tembeller, geçimsizler, bağımlılar ve müsrifler insanları israf ediyor. Korkarım ki; sonumuz da israf etmekten olacak.

Söylediklerimizin sadece doğru olması değil, o doğruyu kabul edecek ve katlanabilecek insanların olması kıymetli. Ne yaparsan yap ne kadar yetenekli olursan ol, seni anlayanların olmadığı yerde ilerleyemezsin ve huzur bulamazsın.

AİLELERDE ADALET: Ebeveynler evlatlara eşit davranmalı, hakkaniyetli olmalı ve adil olmalı. Fakat birçok ebeveyn öyle olmuyor. Özellikle herkesin gönlünü almaya çalışan, sorun çıkmasın anne-baba üzülmesin diye hassas davranan evlatlar hem diğer kardeşler hem de anne-babalar tarafından istismar ediliyor. Sorun çıkaran evlat daha az sorun çıkarsın diye, sorun çıkarmayan evlada yükleniyor. Düzgün evlat, eziliyor ve cezalandırılıyor. Anne ve babalar bunu bilerek yapıyor. Yanlışta olan evlat güçlü, önemli, modern görünmek için plansız ve hesapsız harcıyor. Anlayacağınız haline münasip yaşamıyor. Sen halden anlarsın, o anlamaz kolaycılığı ile adaletsiz uygulamaya devam ediliyor. Nazının geçtiğin yüklenip onun hakkını diğerine yedirmek haksızlıktır. Kimsenin yükü bir başkasına yüklenmemeli. Ses çıkarmayan evladın hakkı çiğneniyor ve çiğnetiliyor. Her kes haline münasip hayatı yaşamalı. Her evlat sorumluluğunu yerine getirmeli. Ebeveynler sömürüye, haksızlığa alet olmamalıdır. Bilinmeli ki; iyi olmak kolay, önemli olan adil olmaktır.