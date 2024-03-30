Makale Yazısı-

Seçim ve bir ramazan fıkrası
Arif Bilgin

Arif Bilgin

Yarın seçim var. Binlerce insan köyüne mahallesine muhtar, ilçesine iline belediye başkanı ve meclis üyesi olmak için yarışacaklar.

Özellikle belediye seçimleri yapılacak hizmet(ler) için önem kazanmaktadır.

En çok bu seçim, hısım akraba, tanıdık vs dikkate alınmaması gereken bir seçimdir. Adaylar arasında ekibiyle, imkânlarıyla, arkasındaki güç ile “Bu işi en iyi şu yapar” diye düşündüğümüz kişi ve onun partisine oy vereceğiz.

Bana göre mahalle muhtarlığı artık kaldırılmalı, hükumet konaklarında daire oluşturup o yerin nüfusu, bağlı mahalle ve köy sayıları dikkate alınarak atanacak birden çok memur eliyle yürütülmeli; ama mademki şu anda var, o halde aynı düşüncelerle mahalle veya köyüne en çok hizmet edecek olanı seçmek gerekir.

Ülkemize ve adaylara hayırlı olmasını, kazasız belasız tamamlanmasını dilerim.

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Küçük Ceyhan’ın Hulusi Efendi Caddesi’nin (Eskiden Malatya Caddesi denilirdi) Ceyhan nehrine dayandığı yer ile yani Ceyhan Parkı’nın üst tarafı girişindeki köprü ile Battal köprüsü arasında şu bahçeler varmış:

1) Varol Güneş’in babası Sadık Ağa’nın babası Pir Ali’nin bahçesi

2) Hemen yanında yani eski Mezbahanın olduğu yerde Dur Ali’nin bahçesi

3) Onun yanında Sır Ali’nin bahçesi

4) Ve Battal Köprüsü’nün üst taraf yanında da Deli Ali’nin bahçesi

• Bu bilgileri bana nakleden Haydaroğlu Kadir’e de Karakuşlu Hoca Ali vermiş.

Fena halde sigara tiryakisi olan Karakuşlu Hoca Ali, ramazanda, bir bahçede birlikte iftar ettikleri arkadaşlarına akşam namazı kıldırmak üzere imam olur ve tekbir alıp namaza başlar. Secdeye varınca, dayanamaz sigarasını çıkartıp yakar. Secdede beklerken çakmak sesini duyanlardan biri başını kaldırıp bakar ki Ali Hoca sigarasının tellendirmek üzeredir; bağırır:

‒ Hoca delittin mi n’ediyon şimdi?

Hoca o dealden cevap verir:

‒ Ne var heeri, şurada 2 nefes çekek dedik!..

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Yazar Arif Bilgin - Mesaj Gönder

# iftar, köy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mustafa. - Arif bey o saydıgınız ali ler cumhuriyetin kuruluşundan sonra ülkenin güzel yerlerine çöreklenen malum zihniyetin devamıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Mart 16:04
01

Elbistan Sevdalısı - Sayın hocam seçim için bir yorum yazacaktım fakat her doğru heryerde söylenmiyor aklıma geldi tabi gerçekler her zaman acı olur birde yazacagım yorum hoşunuza gitmeyeceğini de düşünerek yazmıyorum. Yani alenen doğruları yazamayan yazar kisfesindekilere de bir defalık uyacağım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 12:41

Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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