

Gün­de­mi­miz spor si­ne­ma seçim,

Şu dünya sev­gi­si, en­di­şe geçim,

Kat­li­am ya­pan­dan alın­maz öcün,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Yık­tı­lar Gaz­ze­yi kaldı bir höyük,

Der­di­miz ta­sa­mız ya­sı­mız büyük,

Ayık ey üm­me­ti Mu­ham­med ayık,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Gazze bir asır­dır hâli ham­bal­lık,

Si­yo­nist dün­ya­ya oynar cam­baz­lık,

Üm­me­ti ku­şat­mış vahim tem­bel­lik,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Ali idi Hü­se­yi­di adı­mız,

Murat han Sul­tan Selim ec­da­dı­mız

Şam­da­na neden fetva ver­mez ka­dı­mız,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Bir dem Av­ru­pa­yı çok koş­tuk çüte,

Sür­dük ko­va­la­dık Tuna' dan öte,

Bir den­siz­lik gör­sek ve­rir­dik nota,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Bir­leş­miş­ler yedi düvel ukala,

Tev­hit si­ne­miz­de yı­kıl­maz kale,

Yü­rek­le yum­ruk­la vur­duk pe­ka­la,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Mey­dan okur bize üç tane kus­kun,

İki mil­yar mümin, ses­siz ve sus­kun,

Li­der­ler şe­ref­ten iz­zet­ten yok­sun,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Gaz­ze­ye si­ya­si göz ile bak­tık,

Su nasıl ak­tıy­sa biz öyle aktık,

Ci­hat­tan azim­den ne çabuk bık­tık,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Ma­laz­girt­ten bak­tık Ana­do­lu­ya,

Kat­lan­dık yağ­mu­ra kışa do­lu­ya,

Ce­sa­re­tiy­le hük­mey­le­dik olaya,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Cihat eden­ler­le avu­nu­yo­ruz,

Geç­miş fe­tih­ler­le övü­nü­yo­ruz,

Fi­lis­ti­ni lafta sa­vu­nu­yo­ruz.

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Müs­lü­man­lar için utanç ve zil­let,

Bak mey­dan oku­yor te­rö­rist mil­let,

Vah­şe­ti sey­re­der ruh­suz bir illet,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Mağ­lu­buz mah­cu­buz, üzgün yur­du­muz,

Bir kı­vıl­cım yeter,nerde or­du­muz,

Âciz kaldı kar­tı­mız­la kur­du­muz,

Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.