Makale Yazısı-

KOR­KAK­LIK
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek


Gün­de­mi­miz spor si­ne­ma seçim,
Şu dünya sev­gi­si, en­di­şe geçim,
Kat­li­am ya­pan­dan alın­maz öcün,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Yık­tı­lar Gaz­ze­yi kaldı bir höyük,
Der­di­miz ta­sa­mız ya­sı­mız büyük,
Ayık ey üm­me­ti Mu­ham­med ayık,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Gazze bir asır­dır hâli ham­bal­lık,
Si­yo­nist dün­ya­ya oynar cam­baz­lık,
Üm­me­ti ku­şat­mış vahim tem­bel­lik,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Ali idi Hü­se­yi­di adı­mız,
Murat han Sul­tan Selim ec­da­dı­mız
Şam­da­na neden fetva ver­mez ka­dı­mız,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Bir dem Av­ru­pa­yı çok koş­tuk çüte,
Sür­dük ko­va­la­dık Tuna' dan öte,
Bir den­siz­lik gör­sek ve­rir­dik nota,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Bir­leş­miş­ler yedi düvel ukala,
Tev­hit si­ne­miz­de yı­kıl­maz kale,
Yü­rek­le yum­ruk­la vur­duk pe­ka­la,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Mey­dan okur bize üç tane kus­kun,
İki mil­yar mümin, ses­siz ve sus­kun,
Li­der­ler şe­ref­ten iz­zet­ten yok­sun,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Gaz­ze­ye si­ya­si göz ile bak­tık,
Su nasıl ak­tıy­sa biz öyle aktık,
Ci­hat­tan azim­den ne çabuk bık­tık,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Ma­laz­girt­ten bak­tık Ana­do­lu­ya,
Kat­lan­dık yağ­mu­ra kışa do­lu­ya,
Ce­sa­re­tiy­le hük­mey­le­dik olaya,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Cihat eden­ler­le avu­nu­yo­ruz,
Geç­miş fe­tih­ler­le övü­nü­yo­ruz,
Fi­lis­ti­ni lafta sa­vu­nu­yo­ruz.
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Müs­lü­man­lar için utanç ve zil­let,
Bak mey­dan oku­yor te­rö­rist mil­let,
Vah­şe­ti sey­re­der ruh­suz bir illet,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

Mağ­lu­buz mah­cu­buz, üzgün yur­du­muz,
Bir kı­vıl­cım yeter,nerde or­du­muz,
Âciz kaldı kar­tı­mız­la kur­du­muz,
Bu kor­kak­lık ner­den bu­laş­tı bize.

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