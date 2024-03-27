Gündemimiz spor sinema seçim,
Şu dünya sevgisi, endişe geçim,
Katliam yapandan alınmaz öcün,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Yıktılar Gazzeyi kaldı bir höyük,
Derdimiz tasamız yasımız büyük,
Ayık ey ümmeti Muhammed ayık,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Gazze bir asırdır hâli hamballık,
Siyonist dünyaya oynar cambazlık,
Ümmeti kuşatmış vahim tembellik,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Ali idi Hüseyidi adımız,
Murat han Sultan Selim ecdadımız
Şamdana neden fetva vermez kadımız,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Bir dem Avrupayı çok koştuk çüte,
Sürdük kovaladık Tuna' dan öte,
Bir densizlik görsek verirdik nota,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Birleşmişler yedi düvel ukala,
Tevhit sinemizde yıkılmaz kale,
Yürekle yumrukla vurduk pekala,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Meydan okur bize üç tane kuskun,
İki milyar mümin, sessiz ve suskun,
Liderler şereften izzetten yoksun,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Gazzeye siyasi göz ile baktık,
Su nasıl aktıysa biz öyle aktık,
Cihattan azimden ne çabuk bıktık,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Malazgirtten baktık Anadoluya,
Katlandık yağmura kışa doluya,
Cesaretiyle hükmeyledik olaya,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Cihat edenlerle avunuyoruz,
Geçmiş fetihlerle övünüyoruz,
Filistini lafta savunuyoruz.
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Müslümanlar için utanç ve zillet,
Bak meydan okuyor terörist millet,
Vahşeti seyreder ruhsuz bir illet,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Mağlubuz mahcubuz, üzgün yurdumuz,
Bir kıvılcım yeter,nerde ordumuz,
Âciz kaldı kartımızla kurdumuz,
Bu korkaklık nerden bulaştı bize.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.