Yalan yanlış gaz vererek
Şişirenler dikkat etsin
Şişirip de zor duruma
Düşürenler dikkat etsin
Ruh terk eder kalmaz canda
Dünya denen bu boş handa
Unutup da son zamanda
Şaşıranlar dikkat etsin
Kuru ekmek yer abalı
Kimi yutar gerçek balı
Öksüz yetim fakir malı
Aşıranlar dikkat etsin
Koruyamazsan barışı
Kazanmak zor bu yarışı
Garibandan üç kuruşu
Deşirenler(*) dikkat etsin
Üç kuruşa bunca emek
Verilirken bu ne demek
Kazanlarla etli yemek
Pişirenler dikkat etsin
Tuzu kuru olan beyi
Kul taşımaz ömür boyu
Cepte keklik olan oyu
Düşürenler dikkat etsin
Def eyledik kibrimizi
Hazırladık kabrimizi
Mahir der ki; Sabrımızı
Taşıranlar dikkat etsin
Mahir Başpınar
(*)Deşirmek:
Devşirmek, toplamak, dilencilik etmek, dilenmek…
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.