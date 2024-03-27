Makale Yazısı-

ŞA­ŞI­RAN­LAR DİKKAT ETSİN
Mahir Başpınar

Mahir Başpınar

Yalan yan­lış gaz ve­re­rek
Şi­şi­ren­ler dik­kat etsin
Şi­şi­rip de zor du­ru­ma
Dü­şü­ren­ler dik­kat etsin

Ruh terk eder kal­maz canda
Dünya denen bu boş handa
Unu­tup da son za­man­da
Şa­şı­ran­lar dik­kat etsin

Kuru ekmek yer abalı
Kimi yutar ger­çek balı
Öksüz yetim fakir malı
Aşı­ran­lar dik­kat etsin

Ko­ru­ya­maz­san ba­rı­şı
Ka­zan­mak zor bu ya­rı­şı
Ga­ri­ban­dan üç ku­ru­şu
De­şi­ren­ler(*) dik­kat etsin

Üç ku­ru­şa bunca emek
Ve­ri­lir­ken bu ne demek
Ka­zan­lar­la etli yemek
Pi­şi­ren­ler dik­kat etsin

Tuzu kuru olan beyi
Kul ta­şı­maz ömür boyu
Cepte kek­lik olan oyu
Dü­şü­ren­ler dik­kat etsin

Def ey­le­dik kib­ri­mi­zi
Ha­zır­la­dık kab­ri­mi­zi
Mahir der ki; Sab­rı­mı­zı
Ta­şı­ran­lar dik­kat etsin

Mahir Baş­pı­nar

(*)De­şir­mek:
Dev­şir­mek, top­la­mak, di­len­ci­lik etmek, di­len­mek…

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