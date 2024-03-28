Hayalin yanımda, duruyor sanki
Görmediğim her an, sanırsın zulüm
Bakmaya doyamam, nedendir sana
Hep bende kalsana, ay yüzlü gülüm
Sevgi pınarının, tatlı bir suyu
Hasretin derinden, büyük bir kuyu
Kalmıyor yanında, en ufak duyu
Hep bende kalsana, ay yüzlü gülüm
Ne kadar eşsizdir, kalbimde yerin
Gün geçtikçe artar, o kadar derin
Gelsen bu tarafa, buralar serin
Hep bende kalsana, ay yüzlü gülüm
Güzel gözlerine, şiirler yazdım
Sensiz atan kalbe, mezarlar kazdım
Neredeydim diye, kendime kızdım
Hep bende kalsana, ay yüzlü gülüm
Mehmedim yârim der, tek sensin konu
Yâr mutlu olsunda, olmasın sonu
Gözlerinde saklı, renklerin tonu
Hep bende kalsana, ay yüzlü gülüm
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.