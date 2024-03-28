Makale Yazısı-

HEP BENDE KAL­SA­NA AY YÜZLÜ GÜLÜM
Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Ha­ya­lin ya­nım­da, du­ru­yor sanki
Gör­me­di­ğim her an, sa­nır­sın zulüm
Bak­ma­ya do­ya­mam, ne­den­dir sana
Hep bende kal­sa­na, ay yüzlü gülüm

Sevgi pı­na­rı­nın, tatlı bir suyu
Has­re­tin de­rin­den, büyük bir kuyu
Kal­mı­yor ya­nın­da, en ufak duyu
Hep bende kal­sa­na, ay yüzlü gülüm

Ne kadar eş­siz­dir, kal­bim­de yerin
Gün geç­tik­çe artar, o kadar derin
Gel­sen bu ta­ra­fa, bu­ra­lar serin
Hep bende kal­sa­na, ay yüzlü gülüm

Güzel göz­le­ri­ne, şi­ir­ler yaz­dım
Sen­siz atan kalbe, me­zar­lar kaz­dım
Ne­re­dey­dim diye, ken­di­me kız­dım
Hep bende kal­sa­na, ay yüzlü gülüm

Meh­me­dim yârim der, tek sen­sin konu
Yâr mutlu ol­sun­da, ol­ma­sın sonu
Göz­le­rin­de saklı, renk­le­rin tonu
Hep bende kal­sa­na, ay yüzlü gülüm

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