Kaç yıl oldu haberini alamam
Haber ver Şar Dağı Elbistan’ımdan
Çok özledim gurbet elde kalamam
Haber ver Şar Dağı Elbistan’ımdan
Nice savaşları gördün oradan
Olmazsın benim için sıradan
Eğer bir dost gelir ise buradan
Haber ver Şar Dağı Elbistan’ımdan
Asileri, dervişleri sen gördün
Poyraza tipiye göğsünü gerdin
Elbistan’ı kollamaktır tek derdin
Haber ver Şar Dağı Elbistan’ımdan
Zirvelerde çiçekleri açtı mı?
Yaylalarda kekik koku saçtı mı?
Güz gelince, turnam yine göçtü mü?
Haber ver Şar Dağı, Elbistan’ımdan
Koyun kuzu dağlarında gezer mi?
Gelin kızlar yayık ayran ezer mi?
Elde baston babam yolda gezer mi?
Haber ver Şar Dağı Elbistan’ımdan
Elbistan başında asil durursun
Zirvenden ta Binboğa’yı görürsün
Deme CEREN gurbet elde çürürsün
Haber ver Şar Dağı Elbistan’ımdan.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.