Makale Yazısı-

HABER VER ŞAR­DA­ĞI
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Kaç yıl oldu ha­be­ri­ni ala­mam
Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan
Çok öz­le­dim gur­bet elde ka­la­mam
Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

Nice sa­vaş­la­rı gör­dün ora­dan
Ol­maz­sın benim için sı­ra­dan
Eğer bir dost gelir ise bu­ra­dan
Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

Asi­le­ri, der­viş­le­ri sen gör­dün
Poy­ra­za ti­pi­ye göğ­sü­nü ger­din
El­bis­tan’ı kol­la­mak­tır tek der­din
Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

Zir­ve­ler­de çi­çek­le­ri açtı mı?
Yay­la­lar­da kekik koku saçtı mı?
Güz ge­lin­ce, tur­nam yine göçtü mü?
Haber ver Şar Dağı, El­bis­tan’ımdan

Koyun kuzu dağ­la­rın­da gezer mi?
Gelin kız­lar yayık ayran ezer mi?
Elde bas­ton babam yolda gezer mi?
Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

El­bis­tan ba­şın­da asil du­rur­sun
Zir­ven­den ta Bin­bo­ğa’yı gö­rür­sün
Deme CEREN gur­bet elde çü­rür­sün
Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan.

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Yazar Eyyup Ceran - Mesaj Gönder

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