Kaç yıl oldu ha­be­ri­ni ala­mam

Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

Çok öz­le­dim gur­bet elde ka­la­mam

Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

Nice sa­vaş­la­rı gör­dün ora­dan

Ol­maz­sın benim için sı­ra­dan

Eğer bir dost gelir ise bu­ra­dan

Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

Asi­le­ri, der­viş­le­ri sen gör­dün

Poy­ra­za ti­pi­ye göğ­sü­nü ger­din

El­bis­tan’ı kol­la­mak­tır tek der­din

Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

Zir­ve­ler­de çi­çek­le­ri açtı mı?

Yay­la­lar­da kekik koku saçtı mı?

Güz ge­lin­ce, tur­nam yine göçtü mü?

Haber ver Şar Dağı, El­bis­tan’ımdan

Koyun kuzu dağ­la­rın­da gezer mi?

Gelin kız­lar yayık ayran ezer mi?

Elde bas­ton babam yolda gezer mi?

Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan

El­bis­tan ba­şın­da asil du­rur­sun

Zir­ven­den ta Bin­bo­ğa’yı gö­rür­sün

Deme CEREN gur­bet elde çü­rür­sün

Haber ver Şar Dağı El­bis­tan’ımdan.