AHVALİ HAL

Her bakış ağlatır beni
Sert bakar, dağlatır beni
Aşk kokar, söyle tir beni
Sinem şerha şerha benim
Dolaşırım yerde, gökte
Her anım, seyri seferde
Garip, buruk gönüllerde
Sinem şerha şerha benim
Çirkin var mı göster bana
Gir bak, gönül dünyasına
Gariplerin, sevdasına
Sinem şerha şerha benim
İlham gelir, haz olurum
Bahar olur, yaz olurum
Mevsim gelir güz olurum
Sinem şerha şerha benim
Korkarım yürek yakarım
Hakka, hak olur bakarım
Hak için haktan korkarım
Sinem şerha şerha benim
Her yer bir cenneti âlem
Her canlıya selam duram
Hikmeti, kudreti, görem
Sinem şerha şerha benim
Ahı devran, döner mi hiç
Yanar bağrım söner mi hiç
Ağlar yüzüm, güler mi hiç
Sinem şerha şerha benim
İşte budur, ahvali hâl
Umudum dur, tek ihtimal
Rabbim, beni benden al
Sinem şerha şerha benim
Sevsinler hem sevilsinler
Canı, canana versinler
Sen, ben,ben sen desinler
Sinem şerha şerha benim
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.