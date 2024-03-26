Makale Yazısı-

AHVALİ HAL
Ali Çankaya

Ali Çankaya


Her bakış ağ­la­tır beni
Sert bakar, dağ­la­tır beni
Aşk kokar, söy­le­ tir beni
Sinem şerha şerha benim

Do­la­şı­rım yerde, gökte
Her anım, seyri se­fer­de
Garip, buruk gö­nül­ler­de
Sinem şerha şerha benim

Çir­kin var mı gös­ter bana
Gir bak, gönül dün­ya­sı­na
Ga­rip­le­rin, sev­da­sı­na
Sinem şerha şerha benim

İlham gelir, haz olu­rum
Bahar olur, yaz olu­rum
Mev­sim gelir güz olu­rum
Sinem şerha şerha benim

Kor­ka­rım yürek ya­ka­rım
Hakka, hak olur ba­ka­rım
Hak için hak­tan kor­ka­rım
Sinem şerha şerha benim

Her yer bir cen­ne­ti âlem
Her can­lı­ya selam duram
Hik­me­ti, kud­re­ti, görem
Sinem şerha şerha benim

Ahı dev­ran, döner mi hiç
Yanar bağ­rım söner mi hiç
Ağlar yüzüm, güler mi hiç
Sinem şerha şerha benim

İşte budur, ah­va­li hâl
Umu­dum dur, tek ih­ti­mal
Rab­bim, beni ben­den al
Sinem şerha şerha benim

Sev­sin­ler hem se­vil­sin­ler
Canı, ca­na­na ver­sin­ler
Sen, ben,ben sen de­sin­ler
Sinem şerha şerha benim

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