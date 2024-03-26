AHVALİ HAL



Her bakış ağ­la­tır beni

Sert bakar, dağ­la­tır beni

Aşk kokar, söy­le­ tir beni

Sinem şerha şerha benim

Do­la­şı­rım yerde, gökte

Her anım, seyri se­fer­de

Garip, buruk gö­nül­ler­de

Sinem şerha şerha benim

Çir­kin var mı gös­ter bana

Gir bak, gönül dün­ya­sı­na

Ga­rip­le­rin, sev­da­sı­na

Sinem şerha şerha benim

İlham gelir, haz olu­rum

Bahar olur, yaz olu­rum

Mev­sim gelir güz olu­rum

Sinem şerha şerha benim

Kor­ka­rım yürek ya­ka­rım

Hakka, hak olur ba­ka­rım

Hak için hak­tan kor­ka­rım

Sinem şerha şerha benim

Her yer bir cen­ne­ti âlem

Her can­lı­ya selam duram

Hik­me­ti, kud­re­ti, görem

Sinem şerha şerha benim

Ahı dev­ran, döner mi hiç

Yanar bağ­rım söner mi hiç

Ağlar yüzüm, güler mi hiç

Sinem şerha şerha benim

İşte budur, ah­va­li hâl

Umu­dum dur, tek ih­ti­mal

Rab­bim, beni ben­den al

Sinem şerha şerha benim

Sev­sin­ler hem se­vil­sin­ler

Canı, ca­na­na ver­sin­ler

Sen, ben,ben sen de­sin­ler

Sinem şerha şerha benim